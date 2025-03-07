Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH TMDV Công ích Văn Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 315 Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

A. HÀNH CHÍNH:

Soạn thảo biên bản, hồ sơ theo chỉ đạo;

Phối hợp TP.Hành Chính – Nhân Sự soạn thảo, xây dựng văn bản quy định, quy trình, quy chế hoạt động công ty,…;

Soạn thảo, lưu trữ các văn bản hành chính như quyết định, công văn, thông báo…gửi nhân viên, khách hàng gửi xe;

Quản lý thông tin liên hệ - Đăng ký sim Công ty;

Kiểm tra lại tính pháp lý các hồ sơ mẫu, cập nhật theo quy định mới nhất;

Quản lý, cập nhật hồ sơ năng lực công ty và in khi có chỉ đạo.

B. CÁC CÔNG TÁC KHÁC:

Tổ chức sự kiện (Đề xuất, lên phương án tổ chức Tiệc kỷ niệm thành lập Công ty, tiệc tất niên Công ty,…);

Quản lý Website, fanpage Công ty, Định vị các chi nhánh;

Thực hiện báo cáo hàng năm;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Chuyên môn: Các ngành liên quan về Quản trị Hành Chính Nhân Sự, Luật,…

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí liên quan

Yêu cầu khác:

Am hiểu các Luật Lao Động, Luật Bảo Hiểm, Luật Thuế TNCN... cẩn thận, chi tiết trong công việc.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mĩ trong công việc. Luôn đảm bảo tính kỹ luật và có trách nhiệm.

Tại Công Ty TNHH TMDV Công ích Văn Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc tối đa 2 tháng với mức = 85% Lương cơ bản

Phúc lợi và Bảo hiểm:

Xét tăng lương hằng năm.

Lương tháng 13

Thưởng Tết theo năng lực

Đầy đủ chế độ BHXH

Chế độ: Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản...

Phát đồng phục và dụng cụ làm việc miễn phí

Môi trường làm việc:

Được học hỏi và thực hành các kỹ năng để phát triển

Được tham gia các khóa học, đào tạo miễn phí

Môi trường làm việc thoải mái, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Công ích Văn Trung

