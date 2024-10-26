Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 92B Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác hành chính (mua sắm văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, thanh quyết toán các chi phí điện, nước, internet, tên miền, taxi, cước điện thoại...) Đăng tuyển khi có yêu cầu, sàn lọc CV ứng viên, phỏng vấn qua điện thoại, gửi CV cho Quản lý, lên lịch phỏng vấn Tiếp nhận nhân sự mới, gửi offer, giới thiệu nhân sự mới, ký HĐ thử việc, đào tạo hội nhập, văn hóa Công ty, hướng dẫn chấm công, gửi thông tin account đăng nhập hệ thống... Theo dõi thử việc, interview lao động thử việc để xem tình hình biến động nghỉ việc tìm người thay thế... Theo dõi ký kết HĐLĐ cho nhân viên chính thức, Hợp đồng CTV, Hợp đồng Chuyên gia, Cố Vấn... Lập các thủ tục báo tăng/giảm lao động, làm thanh toán tiền BHXH, giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm theo đúng quy định. Theo dõi công đoàn, chi chế độ phúc lợi cho nhân viên Cty... Chấm công theo tuần, gửi xác nhận công cho các Manager xác nhận cho nhân viên. Cuối tháng tổng kết gửi Kế toán tính lương Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ có 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí hành chính nhân sự Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Thành thạo tin học văn phòng Giao tiếp linh hoạt, truyền đạt thông tin tốt Có kỹ năng quản lý công việc, sắp xếp thời gian tốt Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và được tham gia các gói Bảo hiểm sức khỏe cao cấp. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.