Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô D1 - 2, Đường số 14, KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định Tỉnh Long An, Việt Nam, Cần Đước, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Mua hàng/ Thanh toán chi phí hành chính: Điện, Nước uống, Điện thoại, EMS, Văn phòng phẩm,…

Quản lý đội Bảo vệ, Bếp ăn, Tạp vụ, Tài xế

Theo dõi hồ sơ phòng cháy chữa cháy và hồ sơ môi trường

Công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành.

Có kinh nghiệm liên quan trong Công ty sản xuất ít nhất 3 năm

Có trách nhiệm cao trong công việc

Ứng viên giao tiếp được ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung hoặc Tiếng Hàn là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

