Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô D1

- 2, Đường số 14, KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định Tỉnh Long An, Việt Nam, Cần Đước, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Mua hàng/ Thanh toán chi phí hành chính: Điện, Nước uống, Điện thoại, EMS, Văn phòng phẩm,…
Quản lý đội Bảo vệ, Bếp ăn, Tạp vụ, Tài xế
Theo dõi hồ sơ phòng cháy chữa cháy và hồ sơ môi trường
Công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành.
Có kinh nghiệm liên quan trong Công ty sản xuất ít nhất 3 năm
Có trách nhiệm cao trong công việc
Ứng viên giao tiếp được ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung hoặc Tiếng Hàn là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô D1-2, đường số 14, KCN Thuận Đạo Mở Rộng, Long Định, Cần Đước, Long An.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

