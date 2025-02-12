Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Eusteel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trụ sở Tầng 4, tòa T3 Thăng Long Victory, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch triển khai Hồ sơ liên quan đến thi công thuộc hệ thống HVAC.

- Kiểm tra bản vẽ, phát hiện lỗi kỹ thuật và lỗi thể hiện bản vẽ, báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý.

- Lập và triển khai các tiến độ bản vẽ thi công, vật tư phục vụ cho công tác thi công dự án.

- Triển khai bản vẽ shop drawing, bản vẽ hoàn công.

- Giám sát các hạng mục thi công, giám sát các đội thi công, nhà thầu.

- Giám sát theo dõi sử dụng nguồn vật tư, thiết bị.

- Làm hồ sơ khối lượng thanh quyết toán cho dự án.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, nhiệt lạnh, máy hóa…các trường đại học Bách Khoa, Giao Thông Vận Tải, Xây Dựng, Công Nghiệp, Thuỷ Lợi...

- Có kinh nghiệm giám sát thi công dự án điều hòa thông gió, HVAC… 1 ~3 năm trở lên.

- Có kiến thức về Giám sát thi công, thiết kế hệ thống cơ điện.

- Có hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy định của Pháp luật về Quản lý xây dựng và thi công cơ điện.

- Trung thực, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao.

- Có kỹ năng sử dụng máy tính tốt như: AutoCAD, Excel & Words. Microsoft Project,...

Tại Công Ty Cổ Phần Eusteel Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

Mức lương khởi điểm từ 10 triệu (Trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Eusteel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin