Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Eusteel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Eusteel
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Eusteel

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trụ sở Tầng 4, tòa T3 Thăng Long Victory, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch triển khai Hồ sơ liên quan đến thi công thuộc hệ thống HVAC.
- Kiểm tra bản vẽ, phát hiện lỗi kỹ thuật và lỗi thể hiện bản vẽ, báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý.
- Lập và triển khai các tiến độ bản vẽ thi công, vật tư phục vụ cho công tác thi công dự án.
- Triển khai bản vẽ shop drawing, bản vẽ hoàn công.
- Giám sát các hạng mục thi công, giám sát các đội thi công, nhà thầu.
- Giám sát theo dõi sử dụng nguồn vật tư, thiết bị.
- Làm hồ sơ khối lượng thanh quyết toán cho dự án.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, nhiệt lạnh, máy hóa…các trường đại học Bách Khoa, Giao Thông Vận Tải, Xây Dựng, Công Nghiệp, Thuỷ Lợi...
- Có kinh nghiệm giám sát thi công dự án điều hòa thông gió, HVAC… 1 ~3 năm trở lên.
- Có kiến thức về Giám sát thi công, thiết kế hệ thống cơ điện.
- Có hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy định của Pháp luật về Quản lý xây dựng và thi công cơ điện.
- Trung thực, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao.
- Có kỹ năng sử dụng máy tính tốt như: AutoCAD, Excel & Words. Microsoft Project,...

Tại Công Ty Cổ Phần Eusteel Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Mức lương khởi điểm từ 10 triệu (Trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Eusteel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 26, Ngõ 189, Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

