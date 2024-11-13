Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tầng 5, tòa nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Tham gia hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn Giáo viên, Học sinh, Đối tác sử dụng sản phẩm của Công ty
- Tiếp nhận và xử lý các sự vụ, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm của Công ty
- Tham gia hỗ trợ tổ chức các kỳ thi Quốc tế
- Tham gia nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành liên quan đến lĩnh vực giáo dục, kinh tế.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn.
- Có kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt.
- Có thể làm việc theo ca.
- Năng động, sáng tạo có mong muốn phát triển trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
- Được đào tạo các kỹ năng trong lĩnh vực Chăm sóc khách hàng
- Được tham gia các hoạt động của công ty (Du lịch, sinh nhật,...)
- Được hưởng các chế độ, chính sách: BHYT, BHXH...sau 2 tháng thử việc và các chế độ phúc lợi của công ty: Thưởng Lễ, Tết
- Thời gian làm việc linh động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO
