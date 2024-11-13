Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 5, tòa nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tham gia hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn Giáo viên, Học sinh, Đối tác sử dụng sản phẩm của Công ty

- Tiếp nhận và xử lý các sự vụ, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm của Công ty

- Tham gia hỗ trợ tổ chức các kỳ thi Quốc tế

- Tham gia nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty

- Trình độ tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành liên quan đến lĩnh vực giáo dục, kinh tế.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn.

- Có kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt.

- Có thể làm việc theo ca.

- Năng động, sáng tạo có mong muốn phát triển trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

- Được đào tạo các kỹ năng trong lĩnh vực Chăm sóc khách hàng

- Được tham gia các hoạt động của công ty (Du lịch, sinh nhật,...)

- Được hưởng các chế độ, chính sách: BHYT, BHXH...sau 2 tháng thử việc và các chế độ phúc lợi của công ty: Thưởng Lễ, Tết

- Thời gian làm việc linh động

