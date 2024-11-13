Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 5, tòa nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tham gia hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn Giáo viên, Học sinh, Đối tác sử dụng sản phẩm của Công ty
- Tiếp nhận và xử lý các sự vụ, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm của Công ty
- Tham gia hỗ trợ tổ chức các kỳ thi Quốc tế
- Tham gia nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành liên quan đến lĩnh vực giáo dục, kinh tế.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn.
- Có kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt.
- Có thể làm việc theo ca.
- Năng động, sáng tạo có mong muốn phát triển trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
- Được đào tạo các kỹ năng trong lĩnh vực Chăm sóc khách hàng
- Được tham gia các hoạt động của công ty (Du lịch, sinh nhật,...)
- Được hưởng các chế độ, chính sách: BHYT, BHXH...sau 2 tháng thử việc và các chế độ phúc lợi của công ty: Thưởng Lễ, Tết
- Thời gian làm việc linh động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, nhà 25T2, lô N05, khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

