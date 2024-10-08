Tuyển Nhân Viên IT Helpdesk thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CELLPHONES
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CELLPHONES

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CELLPHONES

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản trị các hệ thống Email, Website, VPN, Antivirus endpoint Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu năng của các hệ thống Đưa ra các quy trình, tài liệu hướng dẫn người sử dụng trong toàn Công ty hiểu biết về các mối nguy hiểm khi sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, Internet, email, nâng cao nhận thức cho người dùng và kiểm tra sự tuân thủ của người dùng đối với các quy định về an toàn bảo mật thông tin Quản lý các thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ của công ty Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ. Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu
Lưu ý: IT support hỗ trợ tại văn phòng và hệ thống cửa hàng của CellphoneS - Điện thoại vui. Làm việc tại văn phòng nhưng khi có sự cố tại các cửa hàng thì đi các cửa hàng hỗ trợ các vấn đề về máy tính, mạng...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành liên quan Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về quản trị hệ thống, và phần cứng máy tính Có tinh thần trách nhiệm cao. Có tư duy hệ thống. Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình chăm chỉ chịu khó. Chủ động nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cải tiến hệ thống Có tư duy định hướng khách hàng
Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ
Mức lương từ 10-15 triệu. Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí) Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao Thưởng năm hấp dẫn
2. Đào tạo - Phát triển
Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
3. Môi trường làm việc
Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống có tốc độ tăng trưởng cao Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES

Liên Hệ Công Ty

CELLPHONES

CELLPHONES

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

