Tuyển Nhân Viên IT Helpdesk thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản trị các hệ thống Email, Website, VPN, Antivirus endpoint Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu năng của các hệ thống Đưa ra các quy trình, tài liệu hướng dẫn người sử dụng trong toàn Công ty hiểu biết về các mối nguy hiểm khi sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, Internet, email, nâng cao nhận thức cho người dùng và kiểm tra sự tuân thủ của người dùng đối với các quy định về an toàn bảo mật thông tin Quản lý các thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ của công ty Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ. Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu

Quản trị các hệ thống Email, Website, VPN, Antivirus endpoint

Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu năng của các hệ thống

Đưa ra các quy trình, tài liệu hướng dẫn người sử dụng trong toàn Công ty hiểu biết về các mối nguy hiểm khi sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, Internet, email, nâng cao nhận thức cho người dùng và kiểm tra sự tuân thủ của người dùng đối với các quy định về an toàn bảo mật thông tin

Quản lý các thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ của công ty

Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ.

Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu

Lưu ý: IT support hỗ trợ tại văn phòng và hệ thống cửa hàng của CellphoneS - Điện thoại vui. Làm việc tại văn phòng nhưng khi có sự cố tại các cửa hàng thì đi các cửa hàng hỗ trợ các vấn đề về máy tính, mạng...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành liên quan Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về quản trị hệ thống, và phần cứng máy tính Có tinh thần trách nhiệm cao. Có tư duy hệ thống. Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình chăm chỉ chịu khó. Chủ động nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cải tiến hệ thống Có tư duy định hướng khách hàng

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về quản trị hệ thống, và phần cứng máy tính

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Có tư duy hệ thống.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình chăm chỉ chịu khó.

Chủ động nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cải tiến hệ thống

Có tư duy định hướng khách hàng

Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ

Mức lương từ 10-15 triệu. Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí) Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao Thưởng năm hấp dẫn

Mức lương từ 10-15 triệu. Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí)

Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao

Thưởng năm hấp dẫn

2. Đào tạo - Phát triển

Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty

Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

3. Môi trường làm việc

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống có tốc độ tăng trưởng cao Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống có tốc độ tăng trưởng cao

Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng

Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin