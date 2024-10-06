Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT5 - 4 Văn Khê, La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản trị hệ thống mạng Lan nội bộ công ty Chủ động kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống mạng, kỹ thuật trong công ty Cài đặt, kết nối hệ thống máy tính, máy in trong các phòng, ban... Kiểm tra hệ thống máy tính, máy in trong công ty đảm bảo hoạt động thông suốt. Thực hiện quản lý tài sản, thiết bị văn phòng và thực hiện công việc khác do phụ trách bộ phận và Ban giám đốc công ty phân công. Hỗ trợ Hành chính quản lý, bảo trì, thay thế tài sản thiết bị văn phòng Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty. Phối hợp với bộ phận Marketing để xây dựng hệ thống tin để đưa lên websile Nghiên cứu giao diện web của công ty để có những điều chỉnh phù hợp Các công việc được giao

Quản trị hệ thống mạng Lan nội bộ công ty

Chủ động kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống mạng, kỹ thuật trong công ty

Cài đặt, kết nối hệ thống máy tính, máy in trong các phòng, ban...

Kiểm tra hệ thống máy tính, máy in trong công ty đảm bảo hoạt động thông suốt.

Thực hiện quản lý tài sản, thiết bị văn phòng và thực hiện công việc khác do phụ trách bộ phận và Ban giám đốc công ty phân công.

Hỗ trợ Hành chính quản lý, bảo trì, thay thế tài sản thiết bị văn phòng

Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty.

Phối hợp với bộ phận Marketing để xây dựng hệ thống tin để đưa lên websile

Nghiên cứu giao diện web của công ty để có những điều chỉnh phù hợp

Các công việc được giao

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến IT Kinh nghiệm thực tế từ 1 năm trở lên, có kinh nghiệm đối với IT HelpDesk là 1 lợi thế Có thể làm việc độc lập

Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến IT

Kinh nghiệm thực tế từ 1 năm trở lên, có kinh nghiệm đối với IT HelpDesk là 1 lợi thế

Có thể làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8 đến 10 triệu Được đóng bảo hiểm BHXH theo quy định hiện hành. Chế độ phúc lợi: Thưởng các dịp Lễ Tết trong năm, hiếu hỷ, sinh nhật ốm đau,.... cho bản thân và gia đình. Teambuilding + nghỉ hè + Gala cuối năm 1 quý/1 lần.... . Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty và nhà nước

Lương 8 đến 10 triệu

Được đóng bảo hiểm BHXH theo quy định hiện hành.

Chế độ phúc lợi: Thưởng các dịp Lễ Tết trong năm, hiếu hỷ, sinh nhật ốm đau,.... cho bản thân và gia đình.

Teambuilding + nghỉ hè + Gala cuối năm 1 quý/1 lần.... .

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty và nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin