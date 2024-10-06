Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT5

- 4 Văn Khê, La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản trị hệ thống mạng Lan nội bộ công ty Chủ động kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống mạng, kỹ thuật trong công ty Cài đặt, kết nối hệ thống máy tính, máy in trong các phòng, ban... Kiểm tra hệ thống máy tính, máy in trong công ty đảm bảo hoạt động thông suốt. Thực hiện quản lý tài sản, thiết bị văn phòng và thực hiện công việc khác do phụ trách bộ phận và Ban giám đốc công ty phân công. Hỗ trợ Hành chính quản lý, bảo trì, thay thế tài sản thiết bị văn phòng Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty. Phối hợp với bộ phận Marketing để xây dựng hệ thống tin để đưa lên websile Nghiên cứu giao diện web của công ty để có những điều chỉnh phù hợp Các công việc được giao
Quản trị hệ thống mạng Lan nội bộ công ty
Chủ động kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống mạng, kỹ thuật trong công ty
Cài đặt, kết nối hệ thống máy tính, máy in trong các phòng, ban...
Kiểm tra hệ thống máy tính, máy in trong công ty đảm bảo hoạt động thông suốt.
Thực hiện quản lý tài sản, thiết bị văn phòng và thực hiện công việc khác do phụ trách bộ phận và Ban giám đốc công ty phân công.
Hỗ trợ Hành chính quản lý, bảo trì, thay thế tài sản thiết bị văn phòng
Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty.
Phối hợp với bộ phận Marketing để xây dựng hệ thống tin để đưa lên websile
Nghiên cứu giao diện web của công ty để có những điều chỉnh phù hợp
Các công việc được giao

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến IT Kinh nghiệm thực tế từ 1 năm trở lên, có kinh nghiệm đối với IT HelpDesk là 1 lợi thế Có thể làm việc độc lập
Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến IT
Kinh nghiệm thực tế từ 1 năm trở lên, có kinh nghiệm đối với IT HelpDesk là 1 lợi thế
Có thể làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8 đến 10 triệu Được đóng bảo hiểm BHXH theo quy định hiện hành. Chế độ phúc lợi: Thưởng các dịp Lễ Tết trong năm, hiếu hỷ, sinh nhật ốm đau,.... cho bản thân và gia đình. Teambuilding + nghỉ hè + Gala cuối năm 1 quý/1 lần.... . Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty và nhà nước
Lương 8 đến 10 triệu
Được đóng bảo hiểm BHXH theo quy định hiện hành.
Chế độ phúc lợi: Thưởng các dịp Lễ Tết trong năm, hiếu hỷ, sinh nhật ốm đau,.... cho bản thân và gia đình.
Teambuilding + nghỉ hè + Gala cuối năm 1 quý/1 lần.... .
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty và nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: BT5-04, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

