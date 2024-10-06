Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT
- Hà Nội: BT5
- 4 Văn Khê, La Khê, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản trị hệ thống mạng Lan nội bộ công ty
Chủ động kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống mạng, kỹ thuật trong công ty
Cài đặt, kết nối hệ thống máy tính, máy in trong các phòng, ban...
Kiểm tra hệ thống máy tính, máy in trong công ty đảm bảo hoạt động thông suốt.
Thực hiện quản lý tài sản, thiết bị văn phòng và thực hiện công việc khác do phụ trách bộ phận và Ban giám đốc công ty phân công.
Hỗ trợ Hành chính quản lý, bảo trì, thay thế tài sản thiết bị văn phòng
Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty.
Phối hợp với bộ phận Marketing để xây dựng hệ thống tin để đưa lên websile
Nghiên cứu giao diện web của công ty để có những điều chỉnh phù hợp
Các công việc được giao
Quản trị hệ thống mạng Lan nội bộ công ty
Chủ động kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống mạng, kỹ thuật trong công ty
Cài đặt, kết nối hệ thống máy tính, máy in trong các phòng, ban...
Kiểm tra hệ thống máy tính, máy in trong công ty đảm bảo hoạt động thông suốt.
Thực hiện quản lý tài sản, thiết bị văn phòng và thực hiện công việc khác do phụ trách bộ phận và Ban giám đốc công ty phân công.
Hỗ trợ Hành chính quản lý, bảo trì, thay thế tài sản thiết bị văn phòng
Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty.
Phối hợp với bộ phận Marketing để xây dựng hệ thống tin để đưa lên websile
Nghiên cứu giao diện web của công ty để có những điều chỉnh phù hợp
Các công việc được giao
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến IT
Kinh nghiệm thực tế từ 1 năm trở lên, có kinh nghiệm đối với IT HelpDesk là 1 lợi thế
Có thể làm việc độc lập
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 8 đến 10 triệu
Được đóng bảo hiểm BHXH theo quy định hiện hành.
Chế độ phúc lợi: Thưởng các dịp Lễ Tết trong năm, hiếu hỷ, sinh nhật ốm đau,.... cho bản thân và gia đình.
Teambuilding + nghỉ hè + Gala cuối năm 1 quý/1 lần.... .
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty và nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI