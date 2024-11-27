Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Kế hoạch sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu công nghiệp Phố Nối A, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

I/ Thực hiện chức năng lập kế hoạch các nguồn lực
1. Hoạch định về mức tồn kho và sản xuất cho từng loại sản phẩm; đảm bảo tổng tồn kho và các chi phí sản xuất đạt mức thấp nhất.
2. Lập kế hoạch nhân lực, kế hoạch về nhu cầu nguyên vật liệu - bán thành phẩm - máy móc thiết bị cho quá trình sản xuất.
3. Kiểm soát việc sử dụng nguồn lực theo kế hoạch được lập.
4. Xây dựng hệ thống định mức nội bộ.
II/ Thực hiện chức năng điều độ sản xuất
1. Lập kế hoạch sản xuất đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
2. Điều phối, giao công việc và thời gian phải hoàn thành cho từng máy, từng người nhằm đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch sản xuất đã thiết lập.
3. Theo dõi phát hiện những yếu tố phát sinh dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất, hoặc những hoạt động lãng phí làm tăng chi phí; từ đó đề xuất những biện pháp điều chỉnh kịp thời.
III/ Thực hiện chức năng kiểm soát hệ thống sản xuất
1. Tổ chức kiểm soát hàng tồn kho: Đảm bảo hàng tồn kho thực tế đúng với tồn kho Max-min đã được hoạch định. 2. Kiểm tra chất lượng sản xuất
3. Theo dõi, tổng hợp, so sánh chất lượng sản xuất thực tế so với kế hoạch để phát hiện sai lỗi.
4. Cùng bộ phận chuyên môn đánh giá sai lỗi, phân tích nguyên nhân và thực hiện đối sách để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan
- Có kỹ năng tổ chức công việc và sắp xếp thời gian hiệu quả
- Có khả năng hoạch định quy trình sản xuất và từng công đoạn cụ thể, tính toán thời gian chính xác
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề
- Thành thạo tin học văn phòng
- Kiên định, sẵn sàng học hỏi
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm kế hoạch tại các công ty sản xuất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ký hợp đồng lao động đầy đủ
- Chế độ lương, thưởng được đánh giá theo năng lực làm việc
- Tính lương thêm giờ, phụ cấp ... theo đúng quy định nhà nước
- Có cơ chế nâng lương, nâng bậc định kỳ hàng năm và đột xuất theo kết quả làm việc
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24
- Được đào tạo và phát triển trong và ngoài Công ty
- Nghỉ lễ, tết, nghỉ tuần, Nghỉ phép ... theo quy định
- Chế độ tham quan, nghỉ mát, khám sức khoẻ định kỳ; chế độ công đoàn ... đầy đủ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường E3, Khu E, KCN Phố Nối A, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

