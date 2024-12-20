Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Phạm Ngũ Lão, Xuân Dục, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thống kê số liệu liên quan đến sản xuất như sản lượng, nguyên vật liệu, tồn kho, nhập xuất, v.v.

Liên tục cập nhật, tổng kết, báo cáo số liệu thu thập trong quá trình sản xuất.

Xử lý, khắc phục những sự cố có thể xảy ra liên quan đến tồn kho NVL, phụ gia, hóa chất dùng cho sản xuất, xử lý nước nấu, nước thải, lò hơi, CO2, lạnh,....

Đốc thúc các bên kịp tiến độ sản xuất, giao hàng về kho

Phân tích và đề xuất cải tiến báo cáo thống kê khi cần thiết.

Hợp tác với các phòng ban có thẩm quyền thực hiện thống kê định kỳ.

Theo dõi lập phiếu đề nghị NVL, phụ gia, hóa chất phục vụ sản xuất và hoạt động nhà máy

Nhân viên thống kê làm việc trực tiếp với những số liệu liên quan đến sản phẩm và các bên liên quan đến NVL, phụ gia hóa chất, phụ tùng thay thế nhằm phục vụ sản xuất và hoạt động nhà máy

Lưu trữ số liệu, dữ liệu gọn gàng, có hệ thống vào phần mềm thống kê.

Phân tích dữ liệu và làm báo cáo tổng kết theo kỳ.

Xác định độ tin cậy, chính xác của kết quả phân tích.

Đưa các số liệu đã thống kê, thể hiện dưới dạng biểu đồ, bảng tính để trực quan hóa dữ liệu.

Nhận xét và phân tích số liệu thông qua các biểu độ và báo cáo đã đưa ra.

Đề xuất hướng giải quyết hoặc cách phát triển, chiến lược cải thiện cho sản xuất

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn tối thiểu: Cao đẳng/Đại học Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh/Kho/Hóa/Cơ khí

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự

Kỹ năng:

Tư duy tập trung vào kết quả

Kỹ năng làm việc nhóm

Thái độ, phẩm chất :

Tỉ mỉ, cẩn thận

Trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 10-12 triệu/ tháng (thỏa thuận theo năng lực).

Review lương 1-2 lần/năm xét theo kết quả công việc (KPI).

Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn công ty.

Thưởng kinh doanh, lễ Tết, sinh nhật...

Du lịch nghỉ mát, teambuilding theo quy định của công ty.

Tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài công ty.

Tham gia BHXH, Nghỉ phép năm, lễ Tết, hiếu hỉ theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cởi mở, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Nhận lương ngày 5-10 hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin