Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89 làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Ngã tư Phố nối A,Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lên ý tưởng phát triển sản phẩm và đề xuất phương án lên cấp trên.

Xây dựng KH và thực hiện các nghiên cứu phát triển sản phẩm theo hướng chỉ đạo của cấp trên

Thực hiện lấy mẫu phân tích, đánh giá các thử nghiệm trong sản xuất

Đi khảo sát thị trường nhằm đánh giá xu hướng phát triển các sản phẩm đồ uống, nước giải khát...

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Học vấn/ Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa phân tích, công nghệ thực phẩm...

Có từ 01 năm kinh nghiệm

Từ 24 - 35 tuổi

Ưu tiên nhà gần công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89 Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, Lương tháng 13, các ngày Lễ Tết

Sinh nhật, phụ cấp thâm niên, bảo hiểm sức khỏe

Du lịch CBCNV, Ngày hội gia đình hàng năm

Có phụ cấp tiền nhà ở cho những bạn ở xa

Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin