Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89 làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Ngã tư Phố nối A,Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lên ý tưởng phát triển sản phẩm và đề xuất phương án lên cấp trên.
Xây dựng KH và thực hiện các nghiên cứu phát triển sản phẩm theo hướng chỉ đạo của cấp trên
Thực hiện lấy mẫu phân tích, đánh giá các thử nghiệm trong sản xuất
Đi khảo sát thị trường nhằm đánh giá xu hướng phát triển các sản phẩm đồ uống, nước giải khát...

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Học vấn/ Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa phân tích, công nghệ thực phẩm...
Có từ 01 năm kinh nghiệm
Từ 24 - 35 tuổi
Ưu tiên nhà gần công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89 Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, Lương tháng 13, các ngày Lễ Tết
Sinh nhật, phụ cấp thâm niên, bảo hiểm sức khỏe
Du lịch CBCNV, Ngày hội gia đình hàng năm
Có phụ cấp tiền nhà ở cho những bạn ở xa
Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường 206, xã Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

