Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần SCI E&C làm việc tại Nghệ An thu nhập 16 - 20 Triệu

Công ty cổ phần SCI E&C
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty cổ phần SCI E&C

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty cổ phần SCI E&C

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Nước Ngoài

- Miền Trung

- Toàn Quốc ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Lập, theo dõi tiến độ, cảnh báo chậm tiến độ các hạng mục theo dõi
- Đọc hiểu bản vẽ kĩ thuật. Lập bản vẽ, thuyết minh biện pháp thi công.
- Tiếp nhận, phản hồi và phân phối hồ sơ thiết kế tới các bộ phận liên quan
- Thiết kế các hạng mục phụ trợ, lập bản vẽ shopdrawing, bản vẽ hoàn công
- Bóc tách khối lượng thiết kế, kiểm tra, nghiệm thu thanh toán thầu phụ

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành kĩ thuật công trình giao thông, thủy điện, thủy lợi...
- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, có mong muốn học hỏi, phát triển sẽ được đào tạo
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình thủy điện: bê tông nhà máy - cụm đầu mối, hầm dẫn nước...
- Sử dụng thành thạo Autocad, Civil3D, Project, Office,...
- Chăm chỉ chịu khó, chấp nhận đi dự án.
- Tiếng Anh cơ bản

Tại Công ty cổ phần SCI E&C Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,...
- Hỗ trợ nhà ở, đi lại đối với nhân sự làm việc tại Dự án.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và năng lực theo chương trình đào tạo của Công ty.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SCI E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần SCI E&C

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tháp C, Tòa nhà Golden Palace, Đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

