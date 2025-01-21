Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường C1, Khu C, KCN Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên , Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

* Mô tả công việc:

• Tư vấn, báo giá , chốt hợp đồng cho khách hàng.

• Quản lý đơn hàng, theo dõi tiến độ và giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện đơn hàng.

• Phối hợp với bộ phận sản xuất để báo cáo tình trạng sản xuất và hiệu suất sản xuất.

• Xử lý các vấn đề liên quan đến khiếu nại, bảo hành.

• Hỗ trợ theo dõi, thu hồi công nợ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc các ngành tương đương

• Kinh nghiệm 1 - 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên làm trong Nhà máy sản xuất nội thất. Am hiểu quy trình sản xuất đồ gỗ, không có kinh nhiệm về sản xuất nội thất sẽ được đào tạo thêm

• Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính chuyên ngành, vi tính văn phòng;

• Độ tuổi: Từ 23 đến 30 tuổi

* Chế độ được hưởng:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin