Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VNC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VNC
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VNC

Nhân viên Kế hoạch

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Lô CN01, Khu Công nghiệp Yên Mỹ, Tân Lập, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tính toán năng lực sản xuất của nhà máy dựa vào năng lực máy móc, con người, quy trình sản xuất,... xác nhận khả năng đáp ứng đơn hàng.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất tổng thể.
- Xây dựng kế hoạch nguyên vật liệu: bao gồm tính toán xác định loại nguyên vật liệu, số lượng cần thiết, thực hiện quy trình mua hàng đảm bảo nguyên vật liệu đáp ứng kế hoạch sản xuất (bao gồm liên hệ bộ phận mua hàng để cập nhật kịp thời về nguyên vật liệu, bố trí kho, liên hệ sản xuất và QC đảm bảo lưu trữ, kiểm soát chất lượng,.. nguyên vật liệu).
- Kết hợp cùng bộ phận sản xuất thực hiện việc triển khai kế hoạch sản xuất, theo dõi quá tình sản xuất và xử lý kịp thời khi có vấn đề ảnh hưởng tới tiến độ phát sinh.
- Cập nhật, báo cáo các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và giao hàng.
- Lập báo cáo đình kỳ về hoạt động sản xuất

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế
- Thành thạo MS office.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí đương đương.
- Kỹ năng phân tích; Kỹ năng quyết đoán
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, sắp xếp công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VNC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10tr-15tr
- Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13++
- Du lịch hàng năm
- Xem xét lương 2 lần hàng năm.
- Ăn ca: 30.000 đồng/suất
- Sinh nhật: 300.000 đồng/người
- Nhà ở tập thể cho CBCNV ở xa đầy đủ tiện nghi, bình nóng lạnh, điều hòa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VNC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VNC

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VNC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất CN4, KCN Yên Mỹ, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

