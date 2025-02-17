Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH SX&TM Đông Thành Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Tử Cầu, Xã Nguyễn Văn Linh, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

1- Kế hoạch sản xuất:

- Căn cứ vào tồn kho Thành phẩm, Nguyên vật liệu, Bán thành phẩm, đơn đặt hàng kinh doanh, tồn kho min – max, năng lực sản xuất thực tế của từng loại máy và kế hoạch bán hàng để đưa ra kế hoạch sản xuất phù hợp.

- Tính lượng nguyên vật liệu cần dùng cho sản xuất và ra kế hoạch sản xuất

- Theo dõi tiến độ sản xuất, lượng hàng nhập kho thực tế so với kế hoạch

2- Đề xuất mua vật tư phục vụ quá trình sản xuất:

- Đề xuất mua vật tư trong nước gửi phòng vật tư

- Lên kế hoạch , Nguyên vật liệu, Bán thành phẩm nhập khẩu trước 2 tháng khi về cont hàng.

- Theo dõi tiến độ vật tư về, đối chiếu với số lượng vật tư đã đề xuất, đôn đúc tiến độ nhập vật tư.

- Kiểm soát số lượng tem nhãn. Căn cứ kế hoạch sản xuất và tồn kho đưa ra đề xuất gửi phòng vật tư, đôn đốc tiến độ nhập tem về.

3- Báo cáo:

- Báo cáo số liệu tồn kho hàng ngày và công việc thực hiện trong tuần cho Lãnh đạo nhà máy

- Phản hồi phòng Kinh doanh về tiến độ sản xuất hàng hóa

4 - Nhập dữ liệu phiếu thông kê sản xuất trên phần mềm Bravo

- Hàng ngày căn cứ phiếu thống kê sản xuất, nhập dữ liệu lên phần mềm Bravo – Phân hệ thống kê

- Đối chiếu dữ liệu sản xuất và định mức (cài đặt sẵn trên phần mềm)

- Xuất các báo cáo theo phân hệ thống kê đã xây dựng trên phần mềm Bravo

5 - Các công việc khác:

- Kiểm kê kho thuộc bộ phận quản lý

- Thực hiện các công việc phát sinh yêu cầu của Quản lý

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, thống kê, kế hoạch hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Tối thiểu từ 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế hoạch sản xuất.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí liên quan tại các công ty lĩnh vực sản xuất dây điện, dây cáp.

- Kỹ năng tổ chức công việc và sắp xếp thời gian hiệu quả, đảm bảo hoàn thành mọi công việc trong thời gian cho phép.

- Có khả năng hoạch định quy trình sản xuất và từng công đoạn cụ thể, tính toán thời gian chính xác.

- Hiểu rõ các đặc thù của ngành nghề sản xuất mà mình đang làm việc

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đa nhiệm, thực hiện được nhiều việc cùng một lúc.

- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hõ trợ quản lý quy trình sản xuất khác.

- Mức lương: 12-15 triệu.

- Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

- Thưởng 30/4, 1/5; Tháng lương 13; Thưởng đột xuất...

- Du lịch hàng năm

- Phúc lợi bản thân: sinh nhật, thăm hỏi, chúc mừng ngày 8/3; 20/10... Phúc lợi cho con cái: Quà 1/6; Quà trung thu... Hiếu, hỉ...

