Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH SX&TM Đông Thành Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH SX&TM Đông Thành Hưng Yên
- Hưng Yên: Thôn Tử Cầu, Xã Nguyễn Văn Linh, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
1- Kế hoạch sản xuất:
- Căn cứ vào tồn kho Thành phẩm, Nguyên vật liệu, Bán thành phẩm, đơn đặt hàng kinh doanh, tồn kho min – max, năng lực sản xuất thực tế của từng loại máy và kế hoạch bán hàng để đưa ra kế hoạch sản xuất phù hợp.
- Tính lượng nguyên vật liệu cần dùng cho sản xuất và ra kế hoạch sản xuất
- Theo dõi tiến độ sản xuất, lượng hàng nhập kho thực tế so với kế hoạch
2- Đề xuất mua vật tư phục vụ quá trình sản xuất:
- Đề xuất mua vật tư trong nước gửi phòng vật tư
- Lên kế hoạch , Nguyên vật liệu, Bán thành phẩm nhập khẩu trước 2 tháng khi về cont hàng.
- Theo dõi tiến độ vật tư về, đối chiếu với số lượng vật tư đã đề xuất, đôn đúc tiến độ nhập vật tư.
- Kiểm soát số lượng tem nhãn. Căn cứ kế hoạch sản xuất và tồn kho đưa ra đề xuất gửi phòng vật tư, đôn đốc tiến độ nhập tem về.
3- Báo cáo:
- Báo cáo số liệu tồn kho hàng ngày và công việc thực hiện trong tuần cho Lãnh đạo nhà máy
- Phản hồi phòng Kinh doanh về tiến độ sản xuất hàng hóa
4 - Nhập dữ liệu phiếu thông kê sản xuất trên phần mềm Bravo
- Hàng ngày căn cứ phiếu thống kê sản xuất, nhập dữ liệu lên phần mềm Bravo – Phân hệ thống kê
- Đối chiếu dữ liệu sản xuất và định mức (cài đặt sẵn trên phần mềm)
- Xuất các báo cáo theo phân hệ thống kê đã xây dựng trên phần mềm Bravo
5 - Các công việc khác:
- Kiểm kê kho thuộc bộ phận quản lý
- Thực hiện các công việc phát sinh yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu từ 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế hoạch sản xuất.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí liên quan tại các công ty lĩnh vực sản xuất dây điện, dây cáp.
- Kỹ năng tổ chức công việc và sắp xếp thời gian hiệu quả, đảm bảo hoàn thành mọi công việc trong thời gian cho phép.
- Có khả năng hoạch định quy trình sản xuất và từng công đoạn cụ thể, tính toán thời gian chính xác.
- Hiểu rõ các đặc thù của ngành nghề sản xuất mà mình đang làm việc
- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đa nhiệm, thực hiện được nhiều việc cùng một lúc.
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hõ trợ quản lý quy trình sản xuất khác.
Tại Công ty TNHH SX&TM Đông Thành Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương
- Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
- Thưởng 30/4, 1/5; Tháng lương 13; Thưởng đột xuất...
- Du lịch hàng năm
- Phúc lợi bản thân: sinh nhật, thăm hỏi, chúc mừng ngày 8/3; 20/10... Phúc lợi cho con cái: Quà 1/6; Quà trung thu... Hiếu, hỉ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX&TM Đông Thành Hưng Yên
