Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
- Hưng Yên: Dị Sử, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận thông tin đặt hàng, đơn hàng, nhu cầu hàng
Theo dõi và phân tích số liệu xuất, nhập, tồn
Lập kế hoạch sản xuất căn cứ vào tồn kho và đơn đặt hàng
Cập nhật thông tin tiến độ sản xuất và kế hoạch giao hàng
Đôn đốc bộ phận sản xuất, đơn vị gia công thực hiện theo kế hoạch
Đối chiếu số liệu thực xuất với đơn đặt hàng và lập phiếu kho
2.Theo dõi và lập kế hoạch đặt mua vật tư
Theo dõi tồn kho vật tư
Mở phiếu đặt mua nguyên liệu, phụ kiện khi cần
Xử lý các vấn đề phát sinh về chất lượng, số lượng, thời gian
3.Báo cáo và cải tiến
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng làm việc dưới áp lực cao
Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng word, excel, powerpoint
Có kiến thức về các phần mềm kế hoạch
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Môi trường làm việc thoải mái, cơ hội thăng tiến cao
Ăn trưa miễn phí tại nhà ăn công ty
Du lịch nghỉ mát hàng năm
Chế độ bảo hiểm, gia cảnh đầy đủ
Phụ cấp xăng xe, nhà ở
Thưởng mục tiêu, sáng kiến, chuyên cần...
Thưởng và/hoặc quà tất cả các ngày tết âm lịch, tết dương lịch, 8/3, 30/4-1/5, 1/6, trung thu, 2/9, 20/10, sinh nhật,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
