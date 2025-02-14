Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Dị Sử, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Tiếp nhận thông tin đặt hàng, đơn hàng, nhu cầu hàng

Theo dõi và phân tích số liệu xuất, nhập, tồn

Lập kế hoạch sản xuất căn cứ vào tồn kho và đơn đặt hàng

Cập nhật thông tin tiến độ sản xuất và kế hoạch giao hàng

Đôn đốc bộ phận sản xuất, đơn vị gia công thực hiện theo kế hoạch

Đối chiếu số liệu thực xuất với đơn đặt hàng và lập phiếu kho

2.Theo dõi và lập kế hoạch đặt mua vật tư

Theo dõi tồn kho vật tư

Mở phiếu đặt mua nguyên liệu, phụ kiện khi cần

Xử lý các vấn đề phát sinh về chất lượng, số lượng, thời gian

3.Báo cáo và cải tiến

Khả năng xác định mức độ ưu tiên công việc

Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng word, excel, powerpoint

Có kiến thức về các phần mềm kế hoạch

Chưa có kinh nghiệm được hướng dẫn đào tạo

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Môi trường làm việc thoải mái, cơ hội thăng tiến cao

Ăn trưa miễn phí tại nhà ăn công ty

Du lịch nghỉ mát hàng năm

Chế độ bảo hiểm, gia cảnh đầy đủ

Phụ cấp xăng xe, nhà ở

Thưởng mục tiêu, sáng kiến, chuyên cần...

Thưởng và/hoặc quà tất cả các ngày tết âm lịch, tết dương lịch, 8/3, 30/4-1/5, 1/6, trung thu, 2/9, 20/10, sinh nhật,...

