Tuyển Nhân viên Kế hoạch One Mount làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

1. TRÁCH NHIỆM

CDM chịu trách nhiệm xây dựng & phát triển đối tác Nhà phân phối tại các thị trường mới, thực hiện chiến lược GTM trên thị trường khu vực được phân công. Cụ thể:

- Chiến lực RTM: Xác định độ ưu tiên và chiến lược của khu vực, lộ trình bao phủ, phạm vi tiếp cận tối ưu.

- Mô hình dịch vụ: Theo dõi và hỗ trợ xử lý các đơn hàng theo lộ trình & tần suất, tần suất giao hàng, PoV theo các điều khoản thương mại; SLA cho nhà phân phối, chi phí dịch vụ liên quan.

- Nắm bắt nhu cầu để giúp xây dựng khả năng kinh doanh của đội nhóm, duy trì và phát triển các MQH với Khách hàng (GT)/NPP

- Phản hồi thông tin thị trường cho các bộ phận liên quan (ngành hàng, kế hoạch ...)

- Tham mưu, đề xuất cho cấp quản lý về các kế hoạch xây dựng thị tường

- Báo cáo tiến độ & kết quả thực hiện công việc cho cấp trên

2. Quyền lợi ứng viên:

- Lương và Phụ cấp

+ Lương tháng thứ 13 với tiền thưởng hàng năm dựa trên hiệu suất làm việc, thưởng dự án, thưởng kinh doanh (dựa trên vị trí công việc)