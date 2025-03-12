Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH TM-DV Bền Vững làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lake View 1, Đường Tố Hữu, P.Thủ Thiêm, Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Từ 13 Triệu

- Phân tích hồ sơ mời thầu (HSMT), bản vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật

- Tính toán khối lượng vật tư, nhân công, máy móc.

- Tham khảo giá thị trường, lên dự toán chi phí vật tư, nhân công, quản lý.

- Soạn thảo hồ sơ dự thầu (hồ sơ năng lực, hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ tài chính).

- Chuẩn bị tài liệu pháp lý, chứng chỉ liên quan.

- Đảm bảo hồ sơ đúng quy định và nộp đúng hạn.

- Làm việc với phòng Thiết kế, Thi công, Mua hàng để cập nhật thông số kỹ thuật, giá vật tư.

- Phối hợp với pháp chế, kế toán để rà soát tính pháp lý của hồ sơ.

- Cập nhật thông tin đấu thầu, điều chỉnh hồ sơ theo yêu cầu

- Hỗ trợ đàm phán, làm rõ hồ sơ với chủ đầu tư sau nộp thầu.

- Báo cáo hằng ngày/ tuần cho TGĐ.

- Hỗ trợ phòng mua hàng, phòng kế toán, cung cấp số liệu khi cần thiết.

- Quản lý chi phí công trình, cập nhật phát sinh

- Chuẩn bị hồ sơ Tạm ứng, Thanh toán, Quyết toán.

- Lưu trữ hồ sơ, báo cáo định kỳ.

- Nghiên cứu quy định mới về đấu thầu, cập nhật xu hướng thị trường.

- Tuân thủ tuyệt đối các nội quy và quy định chung của công ty ban hành.

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc, hoặc lĩnh vực liên quan.

- Từ 3-5 năm kinh nghiệm lập dự toán, làm hồ sơ thầu (ưu tiên ứng viên từ công ty xây dựng/nội thất).

- Hiểu biết về định mức, đơn giá xây dựng (Bộ Xây dựng)

- Nắm vững Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP

- Nắm rõ kỹ thuật và am hiểu vật liệu xây dựng và nội thất.

- Thành thạo Excel, phần mềm dự toán (GXD, Dự toán F1...), AutoCAD.

- Kỹ năng phân tích số liệu, đọc bản vẽ

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu áp lực deadline.

- Ưu tiên: Có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu, định giá.

Tại Công Ty TNHH TM-DV Bền Vững Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13 triệu ++

Chế độ khen thưởng theo quy định công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM-DV Bền Vững

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin