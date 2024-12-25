Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô II4 - II5 - II10 - II11, Cụm 4, Đường CN13, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Cập nhật tình hình hàng hóa hàng ngày/tuần (mức tồn kho, kế hoạch nhận hàng) để có phản hồi chính xác, kịp thời tới các bộ phận Bán hàng, Kế hoạch sản xuất, Mua hàng khi có nhu cầu phát sinh.

Tính toán nhu cầu Nguyên vật liệu dựa theo dự báo bán hàng & kế hoạch sản xuất (theo tuần, tháng) và quy cách sản phẩm; từ đó lập kế hoạch nguyên vật liệu dựa theo chỉ tiêu tồn kho cho phép.

Theo dõi Lập đề nghị mua hàng dựa trên điểm đặt hàng, năng lực nguồn cung, lead time và MOQ. Phối hợp với phòng Mua, thông tin lịch giao tới nhà cung cấp và theo dõi tiến độ mua hàng, nhập hàng từ nhà cung cấp về kho đáp ứng mục tiêu tồn kho và nhu cầu sản xuất.

Lập kế hoạch, điều phối, kiểm soát chi phí và dịch vụ trung chuyển nguyên vật liệu ra chi nhánh Bắc Ninh theo kế hoạch, theo yêu cầu đột xuất từ phòng Bán hàng và chi nhánh Bắc Ninh.

Kiểm soát tồn kho theo chỉ tiêu tồn kho cho phép để đáp ứng nhu cầu bán hàng/sản xuất và các dự án chuyển đổi/ hiệu suất, trong đó cảnh báo rủi ro tình trạng nguyên vật liệu bị thiếu, tồn kho cao, chậm luân chuyển (cận date hay không luân chuyển);

Định kỳ lập báo cáo tồn kho và hàng chậm luân chuyển, đặc biệt đưa ra đề xuất và theo dõi tiến độ hướng giải quyết hàng hóa sau khi thống nhất với các bộ phận liên quan;

Giải quyết các vấn đề phát sinh khác liên quan tới việc đảm bảo tiến độ kế hoạch nguyên vật liệu.

Thống kê tổng hợp các loại nguyên vật liệu đã sử dụng trong kỳ quá khứ làm dữ liệu tham khảo đề nghị mua nguyên vật liệu.

Phối hợp với các phòng ban liên quan, kiểm soát và nắm vững cơ sở dữ liệu về thông tin hàng hóa (mã vật tư), quy cách sản phẩm/BOM, thông tin đặt hàng (lead time, MOQ, rounding value, nhà cung cấp) thông qua việc cập nhật, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu.

Tham gia & thực hiện tiến độ trong các dự án và cải tiến quy trình nội bộ để tinh gọn hơn về quy trình – thao tác – thời gian, hiệu quả hơn về chi phí vận hành mà vẫn đáp ứng mức độ dịch vụ cao nhất.

Tham gia các dự án chuyển đổi về sản phẩm mới, bao bì mới cùng với các bộ phận khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, quản lý công nghiệp, kỹ thuật hệ thống công nghiệp,...

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Excel), và các phần mềm liên quan.

Anh văn giao tiếp.

Khả năng làm việc trong môi trường năng động, cường độ áp lực công việc cao.

Cẩn thận, siêng năng, chăm chỉ và có trách nhiệm.

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương hoặc không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm trưa chất lượng với thực đơn đa dạng phong phú, bồi dưỡng 02 hộp sữa tươi Vinamilk mỗi ngày.

Được đào tạo chuyên nghiệp bài bản về các kỹ năng liên quan đến chuyên môn.

Thưởng lễ đối với 05 ngày Quốc lễ trong năm, thưởng hiệu quả công việc, thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động: BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia Team building và các hoạt động nội bộ do công ty tổ chức.

Nhiều hoạt động công ty hướng đến chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất của thành viên: giải bóng đá công ty, quà sinh nhật, quà ngày phụ nữ, quà cho con em nhân dịp Tết thiếu nhi, quà Tết, quà Trung Thu, nghỉ mát... Cùng nhiều hoạt động khác từ công đoàn và đoàn thanh niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

