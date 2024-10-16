Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Lập và kiểm soát kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu hàng tuần đối với nguyên vật liệu có thời gian đặt hàng ngắn và kế hoạch nguyên vật liệu hàng tháng hoặc quí đối với nguyên vật liệu có thời gian đặt hàng dài cho các nhà máy tại Việt Nam để đảm bảo đáp ứng kế hoạch sản xuất, tiết kiệm chi phí và tồn kho tối ưu.

• Chốt số liệu tồn kho nguyên vật liệu hàng ngày.

• Tạo đơn đặt hàng và chuyển cấp trên ký duyệt, gửi Bộ phận Mua hàng và Nhà cung cấp để nhận phản hồi ngày giao hàng.

• Đảm bảo các nhà cung cấp giao hàng đúng thời điểm đã cam kết.

• Cập nhật thông tin định mức (B.O.M), thay thế nguyên vật liệu, thông tin nhà cung cấp và giá mua thường xuyên.

• Đảm bảo KPI về dịch vụ, giảm tồn kho nguyên vật liệu, hổ trợ quá trình đưa các sản phẩm mới bán ra ngoài thị trường.

• Tuân thủ và thực hiện mục tiêu tồn kho nguyên vật liệu

• Xử lý và gửi các chứng từ có liên quan đến Bộ phận Kế toán.

• Đề nghị bộ phận Kho và Vận tải thực hiện luân chuyển nguyên vật liệu giữa các kho thuộc hệ thống khi cần thiết.

• Phối hợp với các bộ phận Mua hàng, Kho, R&D, Kế toán để đạt hiệu quả cao trong công việc.

• Làm báo cáo thực hiện cung ứng nguyên vật liệu theo kế hoạch hàng tuần, tồn kho nguyên vật liệu hàng tuần và hàng tháng, tồn kho nguyên vật liệu chậm luân chuyển.

• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung ứng nguyên vật liệu