Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên
Ngày đăng tuyển: 16/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 613 Trần Đại Nghĩa, P. Tân Tạo A, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập và kiểm soát kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu hàng tuần đối với nguyên vật liệu có thời gian đặt hàng ngắn và kế hoạch nguyên vật liệu hàng tháng hoặc quí đối với nguyên vật liệu có thời gian đặt hàng dài cho các nhà máy tại Việt Nam để đảm bảo đáp ứng kế hoạch sản xuất, tiết kiệm chi phí và tồn kho tối ưu.
• Chốt số liệu tồn kho nguyên vật liệu hàng ngày.
• Tạo đơn đặt hàng và chuyển cấp trên ký duyệt, gửi Bộ phận Mua hàng và Nhà cung cấp để nhận phản hồi ngày giao hàng.
• Đảm bảo các nhà cung cấp giao hàng đúng thời điểm đã cam kết.
• Cập nhật thông tin định mức (B.O.M), thay thế nguyên vật liệu, thông tin nhà cung cấp và giá mua thường xuyên.
• Đảm bảo KPI về dịch vụ, giảm tồn kho nguyên vật liệu, hổ trợ quá trình đưa các sản phẩm mới bán ra ngoài thị trường.
• Tuân thủ và thực hiện mục tiêu tồn kho nguyên vật liệu
• Xử lý và gửi các chứng từ có liên quan đến Bộ phận Kế toán.
• Đề nghị bộ phận Kho và Vận tải thực hiện luân chuyển nguyên vật liệu giữa các kho thuộc hệ thống khi cần thiết.
• Phối hợp với các bộ phận Mua hàng, Kho, R&D, Kế toán để đạt hiệu quả cao trong công việc.
• Làm báo cáo thực hiện cung ứng nguyên vật liệu theo kế hoạch hàng tuần, tồn kho nguyên vật liệu hàng tuần và hàng tháng, tồn kho nguyên vật liệu chậm luân chuyển.
• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung ứng nguyên vật liệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành Quản lý công nghiệp, Quản trị kinh doanh hoặc ngành khác có liên quan.
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong vị trí yêu cầu và trong nghành thực phẩm và FMCG
• Sử dụng tốt vi tính văn phòng (đặc biệt Microsoft Excel).
• Có kiến thức về hệ thống ERP của Oracle hoặc SAP.

Tại Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ
Các phúc lợi khác
Mức lương thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

