Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HỒNG DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HỒNG DUY
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 873 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Tiếp nhận phương án kinh doanh từ bộ phận kinh doanh,
- Lập kế hoạch sản xuất, lắp đặt và theo dõi đơn hàng từ lúc bắt đầu cho đến khi giao hàng, lắp đặt đảm bảo đúng tiến độ.
- Tiến hành đặt hàng nguyên vật liệu với nhà cung cấp theo phương án kinh doanh.
- Xử lý đơn hàng sau khi giao/lắp đặt
- Theo dõi việc giao nhận nguyên vật liệu.
- Báo cáo công việc.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ 20 - 36 tuổi.
- Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, QTKD.
- Có khả năng xử lý tình huống, kiểm soát công việc.
- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (Excel, Word, PP).
- Kỹ năng giao tiếp, xây dựng kế hoạch.
- Hòa đồng, nhanh nhẹn và ham học hỏi để phối hợp với các bộ phận khác.
- Chịu được áp lực công việc.
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc không có sẽ được đào tạo thêm.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HỒNG DUY Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động theo quy đinh: BHXH, nghỉ phép, thưởng...
- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội để phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HỒNG DUY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
