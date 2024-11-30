Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HỒNG DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 873 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch

- Tiếp nhận phương án kinh doanh từ bộ phận kinh doanh,

- Lập kế hoạch sản xuất, lắp đặt và theo dõi đơn hàng từ lúc bắt đầu cho đến khi giao hàng, lắp đặt đảm bảo đúng tiến độ.

- Tiến hành đặt hàng nguyên vật liệu với nhà cung cấp theo phương án kinh doanh.

- Xử lý đơn hàng sau khi giao/lắp đặt

- Theo dõi việc giao nhận nguyên vật liệu.

- Báo cáo công việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ 20 - 36 tuổi.

- Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, QTKD.

- Có khả năng xử lý tình huống, kiểm soát công việc.

- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (Excel, Word, PP).

- Kỹ năng giao tiếp, xây dựng kế hoạch.

- Hòa đồng, nhanh nhẹn và ham học hỏi để phối hợp với các bộ phận khác.

- Chịu được áp lực công việc.

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc không có sẽ được đào tạo thêm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HỒNG DUY Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động theo quy đinh: BHXH, nghỉ phép, thưởng...

- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội để phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HỒNG DUY

