Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ
- Hồ Chí Minh:
- Thành phố Hồ Chí Minh
- 677/2a Đường Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Lên ý tưởng và quản lý danh mục lịch campaign hàng tháng, hàng quý, hàng năm
Theo dõi các chiến dịch và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đạt được hiệu quả tối đa.
Phối hợp với các quản lý của từng kênh bán hàng để đảm bảo lượng traffic và thúc đẩy các khía cạnh của việc lập kế hoạch campaign, tối ưu hoá doanh số từng kênh
Cải thiện luồng vận hành đảm bảo các bộ phận có tính nhất quán và dễ dàng trong triển khai
Dẫn đầu về insight, hành vi và xu hướng của khách hàng và phối hợp với bộ phận ngành hàng để mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng
Làm việc với bộ phận BI để tìm hiểu sâu nguyên nhân, kết quả trước, trong và sau mỗi campaign để lên kế hoạch, theo dõi và đo lường
Làm việc với hãng để triển khai các hạng mục Marketing theo yêu cầu của hãng hoặc từ phía Phong Vũ đề nghị
Liên hệ và triển khai các chương trình hợp tác với các đối tác theo mùa vụ, nhu cầu và xu hướng thị trường
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh tế,...
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Digital Marketing Agency
Am hiểu các kênh Digital Marketing gồm Google, Facebook, Zalo …, nắm vững chiến lược, chiến thuật mix các kênh Digital Marketing và vận dụng hiệu quả khi lập Media Plan
Có kiến thức về các sản phẩm ICT: Laptop, PC, Linh kiện,….
Kỹ năng thuyết trình và trình bày slide tốt
Có khả năng sáng tạo tốt và tư duy làm việc độc lập
Biết cách làm việc theo nhóm, brainstorming ý tưởng và phối hợp làm việc giữa các thành viên trong team
Chịu được áp lực công việc cao và có khả năng quản lý thời gian tốt
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
