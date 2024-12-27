Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Lên ý tưởng và quản lý danh mục lịch campaign hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Theo dõi các chiến dịch và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đạt được hiệu quả tối đa.

Phối hợp với các quản lý của từng kênh bán hàng để đảm bảo lượng traffic và thúc đẩy các khía cạnh của việc lập kế hoạch campaign, tối ưu hoá doanh số từng kênh

Cải thiện luồng vận hành đảm bảo các bộ phận có tính nhất quán và dễ dàng trong triển khai

Dẫn đầu về insight, hành vi và xu hướng của khách hàng và phối hợp với bộ phận ngành hàng để mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng

Làm việc với bộ phận BI để tìm hiểu sâu nguyên nhân, kết quả trước, trong và sau mỗi campaign để lên kế hoạch, theo dõi và đo lường

Làm việc với hãng để triển khai các hạng mục Marketing theo yêu cầu của hãng hoặc từ phía Phong Vũ đề nghị

Liên hệ và triển khai các chương trình hợp tác với các đối tác theo mùa vụ, nhu cầu và xu hướng thị trường

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh tế,...

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Digital Marketing Agency

Am hiểu các kênh Digital Marketing gồm Google, Facebook, Zalo …, nắm vững chiến lược, chiến thuật mix các kênh Digital Marketing và vận dụng hiệu quả khi lập Media Plan

Có kiến thức về các sản phẩm ICT: Laptop, PC, Linh kiện,….

Kỹ năng thuyết trình và trình bày slide tốt

Có khả năng sáng tạo tốt và tư duy làm việc độc lập

Biết cách làm việc theo nhóm, brainstorming ý tưởng và phối hợp làm việc giữa các thành viên trong team

Chịu được áp lực công việc cao và có khả năng quản lý thời gian tốt

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh