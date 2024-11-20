Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần IFF Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả Công việc

Công ty chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Giám sát Hoàn thiện - Nội thất làm việc tại Hồ Trà, Bà Rịa - Vũng Tàu với mô tả như sau:

1. Hiểu rõ chính sách của Dự án về an toàn, tiến độ, chất lượng và ngân sách để hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu được giao.

2. Xem xét kỹ các bản vẽ thiết kế được phát hành để phát hiện ra các sai khác so với thực tế, bản vẽ shop drawing của nhà thầu để thông tin và đề xuất phương án xử lý đến quản lý thiết kế/ tư vấn thiết kế (nước ngoài).

3. Phối hợp với quản lý thiết kế/ tư vấn thiết kế (nước ngoài)/ QS/ các bộ phận liên quan để xem xét và phê duyệt vật liệu, shop drawing, biện pháp thi công,RFI, RFA... cho nhà thầu.

4. Theo dõi và quản lý tiến độ: trình duyệt vật liệu mẫu, cung ứng vật tư, trình duyệt shop và thi công của nhà cung cấp, nhà thầu để kịp thời phát hiện các rủi ro gây ảnh hưởng tiến độ hoàn thành của hạng mục/ gói thầu. Đưa ra các cảnh báo và các giải pháp phòng ngừa rủi ro.

5. Phối hợp với bộ phận cung cứng của Chủ đầu tư để lập các đề xuất mua hàng cho các gói thầu được phân công. Theo dõi và quản lý tiến trình thực hiện từ lúc lập đề xuất đến lúc giao hàng.

6. Điều phối công việc giữa các nhà thầu trên công trường (Xây dựng, hoàn thiện, cảnh quan, MEP, nội thất và các đơn vị cung ứng khác).

7. Báo cáo định kỳ cho cấp trên về chất lượng, tiến độ thi công của các nhà thầu.

8. Giám sát thường xuyên, chặt chẽ và đảm bảo rằng các công việc đang được thực hiện theo đúng các bản vẽ, thông số kỹ thuật và biện pháp thi công đã được phê duyệt nhằm đảm bảo chất lượng của Dự án.

9. Thường xuyên giám sát, nhắc nhở đến nhà thầu về công tác ATLD và VSMT. Kết hợp với HSE của Chủ đầu tư lập các biên bản vi phạm.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ thị của cấp trên.