Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần IFF Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty Cổ Phần IFF Holdings
- Hồ Chí Minh:
- |Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
Công ty chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Giám sát Hoàn thiện - Nội thất làm việc tại Hồ Trà, Bà Rịa - Vũng Tàu với mô tả như sau:
1. Hiểu rõ chính sách của Dự án về an toàn, tiến độ, chất lượng và ngân sách để hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu được giao.
2. Xem xét kỹ các bản vẽ thiết kế được phát hành để phát hiện ra các sai khác so với thực tế, bản vẽ shop drawing của nhà thầu để thông tin và đề xuất phương án xử lý đến quản lý thiết kế/ tư vấn thiết kế (nước ngoài).
3. Phối hợp với quản lý thiết kế/ tư vấn thiết kế (nước ngoài)/ QS/ các bộ phận liên quan để xem xét và phê duyệt vật liệu, shop drawing, biện pháp thi công,RFI, RFA... cho nhà thầu.
4. Theo dõi và quản lý tiến độ: trình duyệt vật liệu mẫu, cung ứng vật tư, trình duyệt shop và thi công của nhà cung cấp, nhà thầu để kịp thời phát hiện các rủi ro gây ảnh hưởng tiến độ hoàn thành của hạng mục/ gói thầu. Đưa ra các cảnh báo và các giải pháp phòng ngừa rủi ro.
5. Phối hợp với bộ phận cung cứng của Chủ đầu tư để lập các đề xuất mua hàng cho các gói thầu được phân công. Theo dõi và quản lý tiến trình thực hiện từ lúc lập đề xuất đến lúc giao hàng.
6. Điều phối công việc giữa các nhà thầu trên công trường (Xây dựng, hoàn thiện, cảnh quan, MEP, nội thất và các đơn vị cung ứng khác).
7. Báo cáo định kỳ cho cấp trên về chất lượng, tiến độ thi công của các nhà thầu.
8. Giám sát thường xuyên, chặt chẽ và đảm bảo rằng các công việc đang được thực hiện theo đúng các bản vẽ, thông số kỹ thuật và biện pháp thi công đã được phê duyệt nhằm đảm bảo chất lượng của Dự án.
9. Thường xuyên giám sát, nhắc nhở đến nhà thầu về công tác ATLD và VSMT. Kết hợp với HSE của Chủ đầu tư lập các biên bản vi phạm.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ thị của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp Đại học: Kỹ sư xây dựng, Kiến trúc sư, các chuyên ngành xây dựng liên quan.
2. Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thi công hoàn thiện và nội thất. Trong đó có ít nhất 5 năm kinh nghiệm từng làm Chỉ Huy Trưởng nhà thầu hoàn thiện - nội thất, tham gia chỉ huy ít nhất 1 dự án Resort - Hotel chuẩn 4 - 5 sao.
3. Sử dụng tốt tiếng Anh: Nghe - Nói - Đọc - Viết. Thành thạo tiếng anh chuyên ngành xây dựng.
4. Có kiến thức và am hiểu chuyên sâu về các vật liệu hoàn thiện và nội thất.
5. Am hiểu về hoạt động tư vấn giám sát, có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng II trở lên.
6. Hiểu biết hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư xây dựng và hồ sơ QA/QC.
7. Có kiến thức và kinh nghiệm trong Quản lý dự án Resort - Khách sạn.
8. Thành thạo các phần mềm AutoCad, MS. Project, Microsoft Office.
Sẵn sàng làm việc xa nhà, làm việc tại công trường xây dựng, làm việc ngoài giờ.
Tại Công Ty Cổ Phần IFF Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần IFF Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI