Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Frontier Consulting Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 2, tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180 - 182 Lý Chính Thắng, Phường 9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

1) Lập báo giá xây dựng

2) Kiểm tra bản vẽ cửa hàng phục vụ thi công

3) Lập tiến độ thi công

4) Bố trí nhà thầu phụ thi công xây dựng

5) Giám sát tại công trường.

6) Đàm phán với các nhà thầu phụ về các giải pháp xây dựng

7) Định kỳ báo cáo cấp trên (hàng ngày, hàng tháng...)

8) Bất kỳ nhiệm vụ liên quan nào khác (làm sạch, giao vật liệu, hỗ trợ nhà thầu phụ, v.v.).

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1) Có kinh nghiệm làm giám sát viên thi công hoàn thiện hoặc thi công hoàn thiện nội thất.

2) Hiểu về soạn thảo và xây dựng (Nội thất và Ngoại thất)

Thiết kế, Chi tiết, Vật liệu, Lịch trình, Mối quan hệ với SC.

3) Kỹ năng giao tiếp viết và nói bằng tiếng Anh (Trung cấp).

4) Có kinh nghiệm với máy tính, bao gồm MS Word, Excel, Power Point.

5) Có kinh nghiệm với các chương trình Kiến trúc, chẳng hạn như AutoCAD

6) Kiến thức về vật liệu kiến trúc

7) Sẵn sàng làm việc quá sức (vào ban đêm, cuối tuần)

Tại Công ty TNHH Frontier Consulting Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tháng lương thứ 13

- Đánh giá tăng lương 2 lần/ năm

- Được trang bị riêng laptop, điện thoại

- 12 ngày phép/năm, thêm 5 ngày phép đặc biệt sau 1 năm kinh nghiệm

- Khám sức khỏe và Du lịch công ty hàng năm

- Tất cả quy định theo đúng Bộ luật lao động

- Môi trường làm việc nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Frontier Consulting Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin