Tuyển Nhân viên Kế hoạch Star Travel International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 321 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận bàn giao chương trình từ Sales, kiểm tra lại các yêu cầu của khách

Cân đối số lượng khách và dịch vụ cung cấp

Theo dõi, nhận danh sách khách tham gia

Nhập danh sách và kiểm tra lại danh sách, hộ chiếu

Liên hệ với đối tác về những yêu cầu, điều chỉnh dịch vụ

Chuẩn bị công tác hậu cầu: quà tặng, thông tin họp đoàn, những yêu cầu khác,...

Làm việc với HDV về yêu cầu đoàn, những lưu ý về dịch vụ cho đoàn

Ứng chi phí cho đoàn, đặt cọc dịch vụ (nếu có)

Bàn giao chi tiết tour cho HDV, chuẩn bị cho đoàn đi Yêu cầu ứng viên

Tốt nghiệp Trung cấp du lịch trở lên.

Kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực du lịch lữ hành.

Tiếng Anh giao tiếp, biết thêm ngoại ngữ khác phù hợp thị trường phụ trách là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng.

Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Thông thạo các phần mềm vi tính văn phòng.

Sẵn sàng học hỏi, cập nhật, tiếp thu cái mới nhằm phát triển không ngừng.

Sức khỏe tốt, tính cách hòa đồng.

Quyền lợi được hưởng :

Lương, thưởng tương xứng với năng lực.

Phúc lợi hấp dẫn: được tham gia đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Ngành nghề: Dịch vụ khách hàng, Du lịch, Nhà hàng / Khách sạn

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

