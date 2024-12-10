Tuyển Nhân viên Kế hoạch Star Travel International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Star Travel International
- Hồ Chí Minh:
- 321 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận bàn giao chương trình từ Sales, kiểm tra lại các yêu cầu của khách
Cân đối số lượng khách và dịch vụ cung cấp
Theo dõi, nhận danh sách khách tham gia
Nhập danh sách và kiểm tra lại danh sách, hộ chiếu
Liên hệ với đối tác về những yêu cầu, điều chỉnh dịch vụ
Chuẩn bị công tác hậu cầu: quà tặng, thông tin họp đoàn, những yêu cầu khác,...
Làm việc với HDV về yêu cầu đoàn, những lưu ý về dịch vụ cho đoàn
Ứng chi phí cho đoàn, đặt cọc dịch vụ (nếu có)
Bàn giao chi tiết tour cho HDV, chuẩn bị cho đoàn đi Yêu cầu ứng viên
Tốt nghiệp Trung cấp du lịch trở lên.
Kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực du lịch lữ hành.
Tiếng Anh giao tiếp, biết thêm ngoại ngữ khác phù hợp thị trường phụ trách là lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng.
Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề.
Thông thạo các phần mềm vi tính văn phòng.
Sẵn sàng học hỏi, cập nhật, tiếp thu cái mới nhằm phát triển không ngừng.
Sức khỏe tốt, tính cách hòa đồng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực du lịch lữ hành.
Tiếng Anh giao tiếp, biết thêm ngoại ngữ khác phù hợp thị trường phụ trách là lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng.
Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề.
Thông thạo các phần mềm vi tính văn phòng.
Sẵn sàng học hỏi, cập nhật, tiếp thu cái mới nhằm phát triển không ngừng.
Sức khỏe tốt, tính cách hòa đồng.
Quyền lợi được hưởng :
Lương, thưởng tương xứng với năng lực.
Phúc lợi hấp dẫn: được tham gia đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
Tại Star Travel International Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi hấp dẫn: được tham gia đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
Ngành nghề: Dịch vụ khách hàng, Du lịch, Nhà hàng / Khách sạn
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Star Travel International
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI