Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH K O T I T I Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô A4a, đường 19C, Khu E - Office Park, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Tạo ra các ý tưởng thiết kế ban đầu và phát triển thành các sản phẩm hoàn chỉnh.

Phác thảo thiết kế, chọn vật liệu và tạo các thông số kỹ thuật chi tiết cho sản phẩm.

Làm việc với nhóm R&D và phòng thí nghiệm để tìm hiểu các tính năng, thông tin kỹ thuật của vật liệu bao gồm: tiếp thị, sản xuất và bán hàng để đảm bảo các thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn thương hiệu và nhu cầu thị trường.

Và các công việc do quản lý phân công.

YÊU CẦU

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, ....Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing.

Biết Adobe Illustrator, Photoshop và các phần mềm liên quan tới thiết kế.

Sẵn sàng học hỏi cái mới, các kiến thức liên quan tới công việc bán hàng, triển lãm, tiếp thị, R&D, dệt may...

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Có kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.

QUYỀN LỢI

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiêu chuẩn cao.

Có cơ hội thăng tiến, được đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Mức lương cạnh tranh, đầy đủ chế độ.

Chế độ nâng lương 1 năm 1 lần, du lịch, thưởng, nghỉ Lễ/Tết...

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6

Địa chỉ: Lô A4a, đường 19C, Khu E-Office Park, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế, Dệt may / Da giày / Thời trang

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

