Tuyển Nhân viên Kế hoạch Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mô tả Công việc

- Chạy dự toán cho các dự án có yêu cầu.

- Làm các hồ sơ liên quan đến Nhà thầu phụ, hồ sơ mời chào Nhà thầu phụ.

- Chạy dự toán cho hồ sơ đấu thầu đối với các gói thầu có yêu cầu chiết tính đơn giá.

- Bóc tách khối lượng khi được lãnh đạo Ban phân công.

- Giám sát và thực hiện các công tác tại công trường khi được Ban lãnh đạo phân công - nhiệm vụ (thi công dự án).

- Thực hiện công tác thanh toán với Tổng thầu (Chủ đầu tư) đối với các dự án mà cấp trên đã giao phó.

- Rà soát hồ sơ thanh toán và các hồ sơ khác của nhà thầu phụ đối với dự án phụ trách thực hiện.

- Rà soát khối lượng cho đề xuất vật tư từ B.QLDA đệ trình (khi có sự phân công từ TB.QLTC).

- Tham gia làm hồ sơ thầu.

- Lập hồ sơ hoàn công đối với dự án tham gia và được cấp trên phân công.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.