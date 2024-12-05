Tuyển Nhân viên Kế hoạch Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM

Nhân viên Kế hoạch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả Công việc
- Chạy dự toán cho các dự án có yêu cầu.
- Làm các hồ sơ liên quan đến Nhà thầu phụ, hồ sơ mời chào Nhà thầu phụ.
- Chạy dự toán cho hồ sơ đấu thầu đối với các gói thầu có yêu cầu chiết tính đơn giá.
- Bóc tách khối lượng khi được lãnh đạo Ban phân công.
- Giám sát và thực hiện các công tác tại công trường khi được Ban lãnh đạo phân công - nhiệm vụ (thi công dự án).
- Thực hiện công tác thanh toán với Tổng thầu (Chủ đầu tư) đối với các dự án mà cấp trên đã giao phó.
- Rà soát hồ sơ thanh toán và các hồ sơ khác của nhà thầu phụ đối với dự án phụ trách thực hiện.
- Rà soát khối lượng cho đề xuất vật tư từ B.QLDA đệ trình (khi có sự phân công từ TB.QLTC).
- Tham gia làm hồ sơ thầu.
- Lập hồ sơ hoàn công đối với dự án tham gia và được cấp trên phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
- Trình độ: Đại học trở lên.
-Chuyên môn: Chuyên ngành kỹ thuật: Điện, Cơ khí....
-Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm.
-Kỹ năng: Thương thảo hợp đồng, vi tính văn phòng, làm việc nhóm tốt.
- Thông thạo tiếng Anh
-Khả năng: Giao tiếp, quan hệ khách hàng, quản lý nhân sự, điều hành dự án.

Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM

Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 84 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

