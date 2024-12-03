Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Đầu Tư Hòa Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Lập dự toán, thiết kế, hồ sơ mời thầu, kiểm soát hồ sơ chất lượng, thanh quyết toán dự án hoàn thành;

Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, cung cấp thông tin nhằm hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán phù hợp với thực tế triển khai dự án và các quy định hiện hành;

Làm việc với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương có liên quan đến dự án để hoàn thành thủ tục pháp lý.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyên môn;

Đọc bản vẽ kỹ thuật, bóc tách kiểm tra khối lượng, lập dự toán;

Thành thạo tin học văn phòng, Autocad, phần mềm thi công xây dựng;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, giải quyết các vấn đề dưới áp lực cao;

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, chủ động trong công việc;

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hòa Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo Luật Lao động;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

Thưởng Lễ, Tết, Nghỉ mát hàng năm;

Cơm trưa, phép năm;

Khám sức khỏe định kỳ, chế độ thăm hỏi ốm đau (bản thân và người thân), quà kết hôn, sinh nhật và các đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hòa Phú

