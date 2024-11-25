Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: An Lập, Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ Trợ Cân hàng, nhập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, theo dõi tồn kho hàng hóa.
Lập bảng kê nhập xuất tồn hàng hóa, theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa, vật tư tại nhà máy. Đối chiếu số liệu giữa các phòng ban hàng tuần, hàng tháng.
Nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận khác chuyển đến, theo dõi các chi phí hành chính (VPP, đồ dùng dụng cụ...). Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ để trình cho KTT và BGĐ ký, đóng dấu.
Chấm công, theo dõi đơn từ hành chính (nghỉ phép, tăng ca..._ Kiểm tra, lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ vào

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21 - 30 - Tốt nghiệp Trung Cấp Nghề, Cao Đẳng trở lên
Tối thiểu 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp,kho
Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Excel
Nhiệt tình, tinh thần phối hợp tốt, chịu được áp lực công việc.
Tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn, chu đáo, cẩn trọng, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực (8.000.000 – 12.000.000).
Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, du lịch hàng năm,...
Hỗ trợ ăn uống, chổ ở nghỉ ngơi
Du lịch hằng năm cùng công ty
Hỗ trợ laptop, PC khi nhận việc
Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 315, tờ bản đồ số 43, ấp Kiến An, tỉnh lộ 748, Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

