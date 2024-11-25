Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: An Lập, Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ Trợ Cân hàng, nhập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, theo dõi tồn kho hàng hóa.

Lập bảng kê nhập xuất tồn hàng hóa, theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa, vật tư tại nhà máy. Đối chiếu số liệu giữa các phòng ban hàng tuần, hàng tháng.

Nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận khác chuyển đến, theo dõi các chi phí hành chính (VPP, đồ dùng dụng cụ...). Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ để trình cho KTT và BGĐ ký, đóng dấu.

Chấm công, theo dõi đơn từ hành chính (nghỉ phép, tăng ca..._ Kiểm tra, lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ vào

Độ tuổi từ 21 - 30 - Tốt nghiệp Trung Cấp Nghề, Cao Đẳng trở lên

Độ tuổi từ 21 - 30 - Tốt nghiệp Trung Cấp Nghề, Cao Đẳng trở lên

Tối thiểu 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp,kho

Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Excel

Nhiệt tình, tinh thần phối hợp tốt, chịu được áp lực công việc.

Tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn, chu đáo, cẩn trọng, chịu khó.

Lương: thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực (8.000.000 – 12.000.000).

Lương: thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực (8.000.000 – 12.000.000).

Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, du lịch hàng năm,...

Hỗ trợ ăn uống, chổ ở nghỉ ngơi

Du lịch hằng năm cùng công ty

Hỗ trợ laptop, PC khi nhận việc

Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

