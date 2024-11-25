Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON
- Bình Dương: An Lập, Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Hỗ Trợ Cân hàng, nhập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, theo dõi tồn kho hàng hóa.
Lập bảng kê nhập xuất tồn hàng hóa, theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa, vật tư tại nhà máy. Đối chiếu số liệu giữa các phòng ban hàng tuần, hàng tháng.
Nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận khác chuyển đến, theo dõi các chi phí hành chính (VPP, đồ dùng dụng cụ...). Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ để trình cho KTT và BGĐ ký, đóng dấu.
Chấm công, theo dõi đơn từ hành chính (nghỉ phép, tăng ca..._ Kiểm tra, lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ vào
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp,kho
Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Excel
Nhiệt tình, tinh thần phối hợp tốt, chịu được áp lực công việc.
Tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn, chu đáo, cẩn trọng, chịu khó.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, du lịch hàng năm,...
Hỗ trợ ăn uống, chổ ở nghỉ ngơi
Du lịch hằng năm cùng công ty
Hỗ trợ laptop, PC khi nhận việc
Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOPSON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
