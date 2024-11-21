Tuyển Kế toán KING ELONG GROUP làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô B223, đường số 7, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Kế toán

Kiểm soát và thực hiện thủ tục nhập xuất tồn kho.

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi thực hiện nhập/xuất kho.

Lập đầy đủ và kịp thời các chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ xuất, nhập hàng hóa, vật tư...

Phối hợp với thủ kho trong việc kiểm soát xuất, nhập kho, xưởng

Quản lý thu chi tại kho, xưởng, nộp tiền về công ty khi phát sinh đơn hàng thanh toán tiền mặt tại kho, xưởng.

Trực tiếp tham gia kiểm đếm khi nhập, xuất hàng hóa, vật tư và ghi chép sổ sách theo quy định, xác nhận kết quả kiểm đếm và lập báo cáo xuất nhập tồn hàng ngày.

Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số liệu nhập – xuất – tồn kho với Thủ kho, bộ phận chứng từ và kế toán trên công ty để đảm bảo Số lượng, tình trạng hàng hóa, vật tư sổ sách, phần mềm kế toán đúng với thực tế.

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất).

Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo quy định.

Đảm bảo hàng hóa đúng số lượng và chất lượng trong suốt quá trình xuất, nhập, tồn.

Chấm công, tính lương cho Bộ phận.

Các công việc khác theo yêu cầu và phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán – kiểm toán;

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương;

Biết sử dụng phần mềm MISA, thành thạo tin học văn phòng;

Nhanh nhẹn, cẩn thận, hoạt bát, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, sức khỏe tốt. Đặc biệt ưu tiên các ứng viên có tinh thần chịu khó và ham học hỏi;

Quyền Lợi

Lương thỏa thuận.

Được cấp máy tính và điện thoại để phục vụ công việc.

Xét tăng lương định kỳ hằng năm và theo hiệu quả công việc.

Công ty sẽ đóng toàn bộ phí BHXH, BHYT, công đoàn cho nhân viên.

Nhân viên được khám sức khỏe định kỳ; du lịch hàng năm, tiệc tất niên, sinh nhật...

Thưởng lương tháng 13, 14 theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh công ty.

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

