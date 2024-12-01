Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU
- Hồ Chí Minh: 52 Trần Huy Liệu, Phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ phát sinh (thu – chi – tồn quỹ tiền mặt , doanh thu chi phí...) vào phần mềm Misa
Theo dõi các hợp đồng kinh tế mua/bán
Xuất Hóa đơn GTGT; liên kết misa với meninvoice, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh – mua / bán
Nhập liệu hoá đơn chứng từ vào phần mềm misa
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngân hàng, tiền mặt, kho ...
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả
Theo dõi CCDC, TSCĐ
Trích khấu hao CCDC, TSCĐ, chi phí trả trước
Sắp xếp hoá đơn đầu ra, đầu vào, chứng từ ngân hàng, hợp đồng ... ngăn nắp, gọn gàng và lưu trữ theo quy định.
Các công việc khác theo chỉ đạo của kế toán trưởng
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Cập nhật các thông tin liên quan đến thuế và lưu hồ sơ theo qui định.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan, ưu tiên trường Đại học công lập
Giới tính: Nữ
Kinh nghiệm: 2 năm ở vị trí liên quan. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B, nhà hàng
Thành thạo tin học văn phòng Word / Excel, PowerPoint
Yêu cầu khác: Nhiệt tình, Cẩn thận, chu đáo & chịu được áp lực trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Hàng năm người lao động sẽ được xem xét tăng lương ít nhất là 1 năm / lần. Mức tăng lương này tùy theo năng lực và đóng góp của người lao động đối với Công ty.
Môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến
Nghỉ mát, tổ chức sinh nhật.
Ngoài ra tùy trường hợp còn được xem xét các hỗ trợ cần thiết khác khi người lao động hoặc gia đình người lao động gặp khó khăn không thể tự giải quyết được cần sự giúp đỡ của Công ty ....
Phụ cấp khác: Tùy theo nhu cầu công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU
