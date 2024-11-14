Tuyển Công nghệ cao Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam
- Hồ Chí Minh: KCN Long Hậu, Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Nhận kế hoạch từ QLSX lên kế hoạch nhập xuất hàng để cho lắp ráp sản xuất.
- Triển khai cho nhân viên và theo dõi tiến độ thực hiên của các nhóm nhập và xuất hàng theo kế hoạch của QLSX.
- Kiểm soát và duy trì qui định FIFO về nhập xuất.
- Sắp xếp kho, cải tiến và đảm bảo linh kiện được bảo quản an toàn, xuất nhập nhanh chóng và hiệu quả.
- Xây dựng, cải tiến các quy trình, quy định liên quan đến bộ phận kho cho phù hợp.
- Báo cáo hoạt động của bộ phận hàng tháng (Lỗi phát sinh, Số lượng xuất nhập, tồn kho, và giảm tồn kho ....)
- Lập kế hoạch và thực hiện kiểm kê kho 6 tháng 1 lần
- Thực hiện quản lý kho theo chức năng và nhiệm vụ dưới sự phân công của cấp trên.
-Quản lý nhân sự trong kho
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Có kỹ năng sử dụng Tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel)
Tại Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
Tham gia tiệc công ty 3 tháng/ lần, du lịch hàng năm của công ty
Nghỉ 1 đến 2 ngày thứ bảy/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI