Tuyển Công nghệ cao Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Long Hậu, Cần Giuộc

- Nhận kế hoạch từ QLSX lên kế hoạch nhập xuất hàng để cho lắp ráp sản xuất.

- Triển khai cho nhân viên và theo dõi tiến độ thực hiên của các nhóm nhập và xuất hàng theo kế hoạch của QLSX.

- Kiểm soát và duy trì qui định FIFO về nhập xuất.

- Sắp xếp kho, cải tiến và đảm bảo linh kiện được bảo quản an toàn, xuất nhập nhanh chóng và hiệu quả.

- Xây dựng, cải tiến các quy trình, quy định liên quan đến bộ phận kho cho phù hợp.

- Báo cáo hoạt động của bộ phận hàng tháng (Lỗi phát sinh, Số lượng xuất nhập, tồn kho, và giảm tồn kho ....)

- Lập kế hoạch và thực hiện kiểm kê kho 6 tháng 1 lần

- Thực hiện quản lý kho theo chức năng và nhiệm vụ dưới sự phân công của cấp trên.

-Quản lý nhân sự trong kho

Kinh nghiệm quản lý kho, nhân sự kho

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Có kỹ năng sử dụng Tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel)

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (từ 10tr đến 13tr)

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

Tham gia tiệc công ty 3 tháng/ lần, du lịch hàng năm của công ty

Nghỉ 1 đến 2 ngày thứ bảy/ tháng

