Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 4 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý và theo dõi hàng hóa, vật tư trong kho
Kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhập, xuất kho
Sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho một cách khoa học, hợp lý
Cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho
Lập và quản lý các báo cáo liên quan đến công tác kho như: báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo kiểm kê định kỳ
Đảm bảo an toàn, vệ sinh kho bãi
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Có kiến thức cơ bản về Kế toán kho
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có kiến thức về quản lý kho
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
Sức khỏe tốt, có khả năng chịu được áp lực công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Được đào tạo về quy trình làm việc và các kỹ năng cần thiết
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
