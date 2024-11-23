Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 4 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý và theo dõi hàng hóa, vật tư trong kho

Kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhập, xuất kho

Sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho một cách khoa học, hợp lý

Cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho

Lập và quản lý các báo cáo liên quan đến công tác kho như: báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo kiểm kê định kỳ

Đảm bảo an toàn, vệ sinh kho bãi

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Có kiến thức cơ bản về Kế toán kho

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Có kiến thức về quản lý kho

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

Sức khỏe tốt, có khả năng chịu được áp lực công việc

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Được đào tạo về quy trình làm việc và các kỹ năng cần thiết

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.