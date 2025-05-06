Tuyển Nhân viên kho Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising
- Bắc Giang: Lô B2, KCN Quang Châu, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Nhận hàng cà phê, cùng các nguyên vật liệu, vật phẩm từ các nhà cung cấp
Sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng sơ đồ kho và theo tiêu chuẩn 5S.
Vệ sinh kho sạch sẽ mỗi ngày.
Nhận danh sách đóng hàng, nhập hàng, tập kết hàng ra khu vực chờ xuất.
Tham gia kiểm kê cùng thủ kho và kế toán.
Hỗ trợ giao hàng phát sinh cho hệ thống cửa hàng.
Đảm bảo an toàn hàng hóa về số lượng và chất lượng trong phạm vi trách nhiệm được phân công
THỜI GIAN LÀM VIỆC: Làm việc từ 8h - 17h từ thứ 2 đến thứ 7
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 19 đến 35
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kho vận, ưu tiên người địa phương
Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI