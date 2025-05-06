Tuyển Nhân viên kho Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 8 Triệu

Nhận hàng cà phê, cùng các nguyên vật liệu, vật phẩm từ các nhà cung cấp

Sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng sơ đồ kho và theo tiêu chuẩn 5S.

Vệ sinh kho sạch sẽ mỗi ngày.

Nhận danh sách đóng hàng, nhập hàng, tập kết hàng ra khu vực chờ xuất.

Tham gia kiểm kê cùng thủ kho và kế toán.

Hỗ trợ giao hàng phát sinh cho hệ thống cửa hàng.

Đảm bảo an toàn hàng hóa về số lượng và chất lượng trong phạm vi trách nhiệm được phân công

THỜI GIAN LÀM VIỆC: Làm việc từ 8h - 17h từ thứ 2 đến thứ 7