Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: Thôn Vinh Sơn, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Thực hiện việc theo dõi kho được phân công
- Phối hợp với các bộ phận nhằm đảm bảo kiểm soát tốt việc xuất nhập NVL và hàng hóa đảm bảo về số lượng và chất lượng
- Thực hiện kiểm soát hàng lỗi hỏng, không đảm bảo chất lượng để báo sản xuất xử lý hoặc báo cho phòng vật tư để báo trả nhà cung cấp (NCC)
- Kiểm soát phân loại hàng trả về kho mình quản lý
- Báo cáo tồn kho hàng ngày
- Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- NAM/NỮ, từ 20-40 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Ngày nghỉ: - 12 ngày nghỉ phép năm.
Phúc lợi:
Phụ cấp khác :Phụ cấp ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
