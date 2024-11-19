Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Thôn Vinh Sơn, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện việc theo dõi kho được phân công
- Phối hợp với các bộ phận nhằm đảm bảo kiểm soát tốt việc xuất nhập NVL và hàng hóa đảm bảo về số lượng và chất lượng
- Thực hiện kiểm soát hàng lỗi hỏng, không đảm bảo chất lượng để báo sản xuất xử lý hoặc báo cho phòng vật tư để báo trả nhà cung cấp (NCC)
- Kiểm soát phân loại hàng trả về kho mình quản lý
- Báo cáo tồn kho hàng ngày
- Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- NAM/NỮ, từ 20-40 tuổi
NAM/NỮ
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm. Ưu tiên ứng viên đã làm các công ty sản xuất
- Thành thạo Excel, word.
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, không ngại vất vả
- Sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ: - 12 ngày nghỉ phép năm.
Phúc lợi:
Phụ cấp khác :Phụ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

