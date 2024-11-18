Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: GO! Hạ Long_Cột 5, Hồng Hà, Tp Hạ Long
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
- Nhận hàng và phân loại hàng hóa
- Đẩy hàng từ khu vực giao nhận đến khu trung chuyển
- Đẩy hàng vào trong khu vực trung chuyển để chuẩn bị mang ra Cửa hàng
- Chia hàng hóa theo khu vực, vệ sinh kho bãi sạch sẽ,, phân loại hàng hóa bao gồm cả hàng hủy
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ nữ từ 18 đến 45 tuổi, có sức khỏe
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng
- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc
- Ưu tiên sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết
Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập cao
- Ca làm việc 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần, xoay ca linh hoạt
- Được hướng dẫn và đào tạo nghề siêu thị
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
