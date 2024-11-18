Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: GO! Hạ Long_Cột 5, Hồng Hà, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Nhận hàng và phân loại hàng hóa

- Đẩy hàng từ khu vực giao nhận đến khu trung chuyển

- Đẩy hàng vào trong khu vực trung chuyển để chuẩn bị mang ra Cửa hàng

- Chia hàng hóa theo khu vực, vệ sinh kho bãi sạch sẽ,, phân loại hàng hóa bao gồm cả hàng hủy

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ từ 18 đến 45 tuổi, có sức khỏe

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng

- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

- Ưu tiên sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cao

- Ca làm việc 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần, xoay ca linh hoạt

- Được hướng dẫn và đào tạo nghề siêu thị

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

