Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31 Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Vận chuyển hàng hóa: làm việc nội bộ & đơn vị vận chuyển để chuyển hàng, kiểm tra đối chiếu và xác nhận giữa các đơn hàng đảm bảo tính chính xác và kịp thời; cập nhật đầy đủ thông tin lên hệ thống làm việc

Vận chuyển hàng hóa:

Quản lý Kho: Kiểm kê tồn kho định kỳ hàng ngày/tháng, sắp xếp hàng hóa khoa học đảm bảo chất lượng hàng, kiểm soát transfer hàng giữa các cửa hàng

Quản lý Kho:

Dán nhãn và chuẩn bị chương trình khuyến mãi: Chuẩn bị hàng hóa từ kho theo chỉ thị từ HQ, dán tem giảm giá cho các chương trình giảm giá tại cửa hàng

Dán nhãn và chuẩn bị chương trình khuyến mãi:

Các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 25 - 55 tuổi

Kinh nghiệm vận hành/quản lý kho hàng từ 2 năm, kinh nghiệm lĩnh vực thời trang hoặc tương tự là một lợi thế (Trang sức, mỹ phẩm, Rượu vang ...)

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng MS office, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các hệ thống/phần mềm quản lý kho

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống, giải quyết công việc

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận và tận tụy trong công việc

Tiếng anh cơ bản (đọc - hiểu)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ cấu lương: lương cứng 8-12Tr + phụ cấp + thưởng doanh số cửa hàng

Lương tháng 13, thưởng năm, xét tăng lương hàng năm

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Chế độ sinh nhật, du lịch, lễ, tết, bonus sinh nhật, hiếu hỷ, ...

Voucher mua hàng trong hệ thống cửa hàng của công ty

Chế độ phúc lợi tốt cho nhân viên có năng lực và gắn bó với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin