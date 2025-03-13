Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 31 Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Vận chuyển hàng hóa: làm việc nội bộ & đơn vị vận chuyển để chuyển hàng, kiểm tra đối chiếu và xác nhận giữa các đơn hàng đảm bảo tính chính xác và kịp thời; cập nhật đầy đủ thông tin lên hệ thống làm việc
Vận chuyển hàng hóa:
Quản lý Kho: Kiểm kê tồn kho định kỳ hàng ngày/tháng, sắp xếp hàng hóa khoa học đảm bảo chất lượng hàng, kiểm soát transfer hàng giữa các cửa hàng
Quản lý Kho:
Dán nhãn và chuẩn bị chương trình khuyến mãi: Chuẩn bị hàng hóa từ kho theo chỉ thị từ HQ, dán tem giảm giá cho các chương trình giảm giá tại cửa hàng
Dán nhãn và chuẩn bị chương trình khuyến mãi:
Các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 25 - 55 tuổi
Kinh nghiệm vận hành/quản lý kho hàng từ 2 năm, kinh nghiệm lĩnh vực thời trang hoặc tương tự là một lợi thế (Trang sức, mỹ phẩm, Rượu vang ...)
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng MS office, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các hệ thống/phần mềm quản lý kho
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống, giải quyết công việc
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận và tận tụy trong công việc
Tiếng anh cơ bản (đọc - hiểu)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ cấu lương: lương cứng 8-12Tr + phụ cấp + thưởng doanh số cửa hàng
Lương tháng 13, thưởng năm, xét tăng lương hàng năm
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ sinh nhật, du lịch, lễ, tết, bonus sinh nhật, hiếu hỷ, ...
Voucher mua hàng trong hệ thống cửa hàng của công ty
Chế độ phúc lợi tốt cho nhân viên có năng lực và gắn bó với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Fafilm, 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1

