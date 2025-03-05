Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 39/2/4a Đường số 3, P. Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp các sản phẩm Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống Trang thiết bị khảo sát, nghiên cứu.
Chúng tôi tự hào là Đơn vị được chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 và Quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018, được công nhận bởi Công ty kiểm định và chứng nhận hàng đầu thế giới SGS, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Hiện tại chúng tôi cần tuyển dụng vị trí Nhân viên Kho.
Hệ thống Quản lý Chất lượng
Quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp
Công ty kiểm định và chứng nhận hàng đầu thế giới SGS
Công việc thực hiện:
Kiểm tra hàng hóa trước khi nhập/xuất kho và các chứng từ liên quan.
Lưu trữ hàng hóa trong kho đúng với quy định
Kiểm kê kho định kỳ, sắp xếp hàng hóa gọn gàng.
Thuê xe vận chuyển hàng hóa, kiểm định hàng.
Báo cáo tình trạng hàng hóa trong kho nếu như có tình trạng bất thường. Tuân thủ quy trình Phòng cháy chữa cháy trong kho.
Thực hiện thủ tục mua hàng hóa, dịch vụ trong nước.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo
Có khả năng làm việc độc lập, biết chủ động sắp xếp và quản lý công việc.
Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt
Tính cách: Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (08:00-17:00). Thứ 7 một tuần làm một tuần nghỉ
Phúc lợi:
- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần
- Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt khi đủ thâm niên 2 năm làm việc. Bảo hiểm thêm người thân khi đủ thâm niên 4 năm. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ khác theo luật.
-Chế độ xét lương định kỳ
Đồng nghiệp: Đội ngũ nhân sự trẻ (thế hệ 8x,9x) dám "Mơ lớn, nghĩ lớn" làm việc năng động, nhiệt tình, thân thiện.
Ngày nghỉ: Chế độ nghỉ phép cho nhân viên 12 ngày phép/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 202B, Nhà A, Khu Công Nghệ Phần Mềm, Đường Võ Trường Toản, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

