Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DOTTIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2 Nguyễn Ngọc Lộc, Quận 10 - Đà Nẵng - Đồng Nai, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm soát vải và nguyên phụ liệu nhập về kho phải đúng yêu cầu của phòng sản xuất và mẫu thiết kế

Kiểm tra tình trạng vải và NPL, báo cáo hiện trạng theo BST đảm bảo thông tin chính xác

Quản lý vải và nguyên phụ liệu khi về kho, đặt hàng kịp thời nguyên phụ liệu để đảm bảo sản xuất hàng hóa.

Theo sát quá trình gia công của xưởng, kiểm soát để kịp thời bổ sung khi thiếu vật tư, xử lý vật tư lỗi, thu hồi số lượng dư thừa

Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập – dự trữ – xuất – kiểm kê vật lực của hệ thống Kho của Công ty theo qui trình

Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin về vải, nguyên phụ liệu và các thông tin khác

Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin theo qui định của công ty.

Hỗ trợ đặt NPL cơ bản, xử dụng thường xuyên của bộ phận sản xuất

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

có kinh nghiệm 1 năm vị trí tương đương

Am hiểu về kỹ thuật may

Có kiến thức về ngành nghề kinh doanh của Công ty

Am hiểu về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Công ty

Sử dụng máy vi tính và các phần mềm liên quan

Tại CÔNG TY TNHH DOTTIE Thì Được Hưởng Những Gì

Được sử dụng sản phẩm của cty các dịp Lễ - Tết - Sinh Nhật.

Được mua Bảo hiểm sức khỏe ( ngoài Bảo hiểm xã hội ) theo quy định.

Được mua gói VC chăm sóc sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOTTIE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin