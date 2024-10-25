Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tiên Lãng - Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra chất lượng các hoạt động xác minh tín dụng thực địa Tiến hành điều tra thực địa các hoạt động đáng ngờ/ gian lận liên quan bên ngoài (khách hàng và đối tác) bên trong nội bộ (nhân viên xác minh tín dụng thực địa, đại lý bán hàng) nhằm bảo vệ Công ty khỏi tổn thất và thiệt hại về tài chính.

Vai trò và trách nhiệm chính

Nhận thông tin các trường hợp cần được kiểm tra thông qua phần mềm cài đặt trên điện thoại. Dựa vào thông tin được cung cấp, tiến hành xác minh nơi ở và/hoặc nơi làm việc của khách hàngảm bảo kết quả xác minh chính xác và đầy đủ. Cập nhật kết quả xác minh thông qua phần mềm cài đặt trên điện thoại. Tham gia và hoàn thành các chương trình huấn luyện của Công ty, hỗ trợ các thành viên khác hoàn thành các công việc khác. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Không yêu cầu kinh nghiệm Sẵn sàng di chuyển Kiến thức Tài chính/ Ngân hàng là lợi thế Kỹ năng giao tiếp, suy luận tốt Thận trọng, trung thực.

Tại SHINHAN FINANCE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh 8 - 10 triệu Thử việc 2 tháng, 100% lương BH đầy đủ theo Luật quy định Được hưởng chính sách Bảo hiểm sức khỏe theo chính sách riêng của Công ty 12 ngày phép/ năm Môi trường làm việc linh hoạt Được tham gia các hoạt động Team Building, Year End Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE Pro Company

