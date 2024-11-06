Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu

Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG

Kinh doanh bao bì

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh bao bì Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG

Mức lương
9 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà Airport Plaza, số 01 Bạch Đằng, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh bao bì Với Mức Lương 9 - 18 Triệu

Tìm kiếm & phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực bao bì giấy.
Khai thác nhu cầu khách hàng, giới thiệu các sản phẩm cho khách hàng.
Xây dựng, duy trì, phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ.
Phối hợp với đội ngũ thiết kế, kỹ thuật của công ty để xây dựng các sản phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
Báo giá, gửi mẫu, đàm phán, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm và chốt hợp đồng.
Quản lý, theo dõi quá trình thanh toán hợp đồng, công nợ, và các công việc chăm sóc khách hàng trước, trong và sau hợp đồng.
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông, Kỹ thuật in,...
Có kinh nghiệm Sale B2B từ 01 năm trở lên tại các công ty sản xuất hoặc công ty kinh doanh sản phẩm hữu hình.
Có kiến thức về in ấn, bao bì là một lợi thế.
Ngoại hình ưa nhìn, hướng ngoại.
Khả năng đàm phán, thuyết phục & thấu hiểu tốt
Tính chủ động trong công việc.
Độ tuổi: từ 24 - 35 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: Lương cứng thoả thuận theo năng lực (tối thiểu từ 9.000.000 đồng/tháng) + Hoa hồng theo doanh số đạt được (không phụ thuộc KPI)
· Lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ hàng năm
· Phụ cấp: cơm trưa, xăng xe, điện thoại
· Được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để phục vụ công việc
· Môi trường làm việc đầy đủ tiện nghi
· Được hưởng tất cả các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN; 12 ngày phép/năm
· Phúc lợi khác: quà sinh nhật, thưởng lễ/Tết, khám sức khoẻ định kỳ, du lịch hàng năm, hoạt động văn hoá thể thao, thưởng thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Airport Plaza, Số 01 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

