Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà Airport Plaza, số 01 Bạch Đằng, Tân Bình

Tìm kiếm & phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực bao bì giấy.

Khai thác nhu cầu khách hàng, giới thiệu các sản phẩm cho khách hàng.

Xây dựng, duy trì, phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ.

Phối hợp với đội ngũ thiết kế, kỹ thuật của công ty để xây dựng các sản phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Báo giá, gửi mẫu, đàm phán, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm và chốt hợp đồng.

Quản lý, theo dõi quá trình thanh toán hợp đồng, công nợ, và các công việc chăm sóc khách hàng trước, trong và sau hợp đồng.

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông, Kỹ thuật in,...

Có kinh nghiệm Sale B2B từ 01 năm trở lên tại các công ty sản xuất hoặc công ty kinh doanh sản phẩm hữu hình.

Có kiến thức về in ấn, bao bì là một lợi thế.

Ngoại hình ưa nhìn, hướng ngoại.

Khả năng đàm phán, thuyết phục & thấu hiểu tốt

Tính chủ động trong công việc.

Độ tuổi: từ 24 - 35 tuổi

· Thu nhập: Lương cứng thoả thuận theo năng lực (tối thiểu từ 9.000.000 đồng/tháng) + Hoa hồng theo doanh số đạt được (không phụ thuộc KPI)

· Lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ hàng năm

· Phụ cấp: cơm trưa, xăng xe, điện thoại

· Được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để phục vụ công việc

· Môi trường làm việc đầy đủ tiện nghi

· Được hưởng tất cả các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN; 12 ngày phép/năm

· Phúc lợi khác: quà sinh nhật, thưởng lễ/Tết, khám sức khoẻ định kỳ, du lịch hàng năm, hoạt động văn hoá thể thao, thưởng thâm niên

