Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ENTERLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 15 Triệu

Mức lương 4 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ocean Park 3, Văn Giang ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 4 - 15 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về Bất động sản nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao (Kho sản phẩm phân phối bao gồm: VINHOMES SMART CITY, VINHOMES OCEAN PARK 1, MEGA GRANDWORLD - OCP3, THE ZURICH VINHOMES OCEAN PARK, VINHOMES CỔ LOA - ĐÔNG ANH , VINHOMES VŨ YÊN - HẢI PHÒNG,..)

Tư vấn giải pháp tài chính về các dự án Bất động sản do Công ty phân phối hoặc đầu tư.

Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá trình chăm sóc khách hàng; chăm sóc khách hàng theo chương trình của Công ty.

Phát triển mối quan hệ khách hàng và luôn tìm kiếm những kênh khách hàng mới.

Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Tham gia các khoá đào tạo của phòng kinh doanh và Công ty.

Chăm sóc nguồn khách hàng sẵn có của Công ty.

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng/Giám đốc Kinh doanh.

Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp trung cấp trở lên

Nhanh nhẹn, siêng năng, đam mê kinh doanh.

Chịu được áp lực công việc.

Có phương tiện, điện thoại, laptop.

Ưu tiên đã biết về bất động sản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ENTERLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + Lương KPI + Hoa hồng kinh doanh

Thử việc: 2 tháng (Ngay khi phát sinh giao dịch thành công sẽ kết thúc thời gian thử việc và nhận lương chính thức).

Áp dụng lương cứng duy trì trong tháng tiếp theo chưa phát sinh giao dịch (TH tháng trước đã phát sinh giao dịch).

Cơ hội đào tạo chuyên sâu (kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng, các kỹ năng trong lĩnh vực truyền thông, kinh doanh, marketing, bất động sản...).

Hỗ trợ MKT và data khách.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Các hoạt động tập thể thường xuyên: Teambuilding, Bóng đá,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ENTERLAND

