Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH SÀI GÒN INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại CÔNG TY TNHH SÀI GÒN INVESTMENT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản.
Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.
Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới.
Chăm sóc khách hàng theo chương trình của công ty.
Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên
Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm trong Bất động sản, Sale xe, Marketing, Tài chính, Ngân hàng, bảo hiểm...
Có đạo đức tốt, trung thực, tuân thủ kỷ luật và có trách nhiệm cao với công việc
Tại CÔNG TY TNHH SÀI GÒN INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 200 triệu VND
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Lương cứng: 6 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÀI GÒN INVESTMENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
