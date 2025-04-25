Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH SÀI GÒN INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản.

Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới.

Chăm sóc khách hàng theo chương trình của công ty.

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên

Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm trong Bất động sản, Sale xe, Marketing, Tài chính, Ngân hàng, bảo hiểm...

Có đạo đức tốt, trung thực, tuân thủ kỷ luật và có trách nhiệm cao với công việc

Tại CÔNG TY TNHH SÀI GÒN INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 200 triệu VND

Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI

Lương cứng: 6 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÀI GÒN INVESTMENT

