Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 70 – 72 Đường N3C , Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

• Trực Page, Zalo, các kênh chạy marketing

• Trả lời tin nhắn, thắc mắc khách hàng

• Tư vấn, chăm sóc khách hang

• Mời khách hàng lên tư vấn

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ngoại hình: dễ nhìn, cân đối

• Bằng cấp : Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành liên quan

• Kinh nghiêm : từ 6 tháng trở lên vị trí ( NVKD, CSKH, TELE )

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, làm việc độc lập

• Nhiệt tình, năng động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương : 8.000.000 VNĐ + Hoa Hồng 70%

• Thời gian thử việc 2 tháng (80 %)

• Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

• Thưởng hàng quý, hàng tháng khi đạt hiệu suất và thành tích làm việc tốt

• Chế độ thưởng , xét duyệt tăng lương, lễ Tết, du lịch hằng năm, lương 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin