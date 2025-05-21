Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 70 – 72 Đường N3C , Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

• Trực Page, Zalo, các kênh chạy marketing
• Trả lời tin nhắn, thắc mắc khách hàng
• Tư vấn, chăm sóc khách hang
• Mời khách hàng lên tư vấn

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ngoại hình: dễ nhìn, cân đối
• Bằng cấp : Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành liên quan
• Kinh nghiêm : từ 6 tháng trở lên vị trí ( NVKD, CSKH, TELE )
• Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, làm việc độc lập
• Nhiệt tình, năng động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương : 8.000.000 VNĐ + Hoa Hồng 70%
• Thời gian thử việc 2 tháng (80 %)
• Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
• Thưởng hàng quý, hàng tháng khi đạt hiệu suất và thành tích làm việc tốt
• Chế độ thưởng , xét duyệt tăng lương, lễ Tết, du lịch hằng năm, lương 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 28/4 Đường Số 31, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-bat-dong-san-thu-nhap-8-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job359712
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Hải Phòng Thanh Hóa Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 20/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 30 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 200 Triệu
Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Hạn nộp: 04/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 200 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Hạn nộp: 13/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 11/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES làm việc tại Hưng Yên thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Hạn nộp: 15/07/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AN GIA GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản AN GIA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
AN GIA GROUP
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH FPA International VIETNAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH FPA International VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty TNHH FPA International VIETNAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nina Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Nina Co.,Ltd
Hạn nộp: 28/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Hạn nộp: 30/12/2025
Hà Nội Còn 106 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Hải Phòng Thanh Hóa Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 20/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 30 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 200 Triệu
Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Hạn nộp: 04/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 200 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Hạn nộp: 13/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 11/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES làm việc tại Hưng Yên thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Hạn nộp: 15/07/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AN GIA GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản AN GIA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
AN GIA GROUP
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CHI NHÁNH DĨ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 60 Triệu CHI NHÁNH DĨ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH
20 - 60 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PICO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TIMEHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 150 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TIMEHOUSE
Trên 150 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VICTORY REAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VICTORY REAL
40 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN 123 - BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN 123 - BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123
50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA HƯNG LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA HƯNG LAND
50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Mizhai Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD Mizhai Vietnam Company Limited
500 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BHS MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BHS MIỀN NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH SÀI GÒN INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SÀI GÒN INVESTMENT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 MIỀN NAM
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
20 - 100 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK
20 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN COLIV HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN COLIV HOME
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản AN GIA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu AN GIA GROUP
80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
30 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
50 - 100 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES
6 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm