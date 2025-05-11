Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu

Mức lương 20 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 5 ...và 10 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các kênh do công ty hỗ trợ trong quá trình đào tạo và làm việc

- Tiếp nhận, khai thác thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho thuê hoặc mua bán các sản phẩm Bất Động Sản phong phú có sẵn trong nguồn hàng Công ty

- Hỗ trợ khách hàng xem nhà thực tế, khảo sát thị trường

- Tìm hiểu, phân tích, tình hình về bất động sản thuộc tất cả các Quận của TpHCM để tư vấn đến khách hàng giải pháp phù hợp (Q1, Q3, Q10, Q4, Q7, Q8, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, v.v...)

- Xây dựng, kết nối, và quản lý mối quan hệ tốt với các chủ nhà, khách hàng. Là cầu nối trung gian thương lượng, đàm phán, ký hợp đồng giao dịch thành công

- Thực hiện thị sát định kỳ để đánh giá thị trường ở mỗi khu vực

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

- Hỗ trợ ứng viên có nhu cầu làm việc full time hoặc part-time ở những vị trí khác: Cộng Tác Viên, Nhân Viên Tư Vấn, Nhân Viên Phát Triển Nguồn Nhà, Trưởng Phòng Kinh Doanh, Giám Đốc Kinh Doanh, thậm chí cả các vị trí bên Khối Tuyển Dụng (trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê kiếm tiền, bức phá trong thu nhập đặc biệt những bạn có kinh nghiệm BĐS, Bảo Hiểm, Ngân Hàng, Xe Hơi, CSKH, v.v...

- Độ tuổi: Ko yêu cầu & ko giới hạn

- Cần bạn nhiệt huyết, chủ động, kỷ luật và học hỏi

- Kỹ năng truyền đạt bằng lời nói/ giao tiếp tốt

- Khả năng tư vấn, thuyết phục, mở rộng mối quan hệ

- Sẽ được đào tạo theo từng vị trí và hỗ trợ chốt hợp đồng

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

- Hoa Hồng 64% (bao gồm hoa hồng cá nhân & tiền thông tin). Thu nhập trung bình 20-30 triệu/tháng từ 1-3 tháng đầu, đột phá từ 50-100 triệu từ tháng thứ 4

- Hoa hồng nhận ngay trong 24h khi giao dịch thành công

- Thưởng tuần, tháng, quý, năm

- Được cấp quyền truy cập phần mềm 140.000 sản phẩm BĐS nhà phố

- Cơ hội thăng tiến thành nhân viên chính thức của công ty tại nhiều vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn – Phát Triển Nguồn Nhà - Trưởng Phòng Kinh Doanh - Giám Đốc Khối - Giám Đốc Vùng - trở thành cổ đông của Tập đoàn.

- Được đào tạo bàn bản từ những bước cơ bản nhất cho người mới bắt đầu, cho đến khi có giao dịch. Được quản lý hỗ trợ chốt sale

- Các hoạt động team building, du lịch 2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

