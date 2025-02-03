Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Cengroup làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Phát triển mạng lưới sàn liên kết bán giỏ hàng của Cen

• Tìm kiếm và phát triển mạng lưới sàn liên kết.

• Tìm hiểu kĩ các dự án công ty đang triển khai và phổ biến đến tòan bộ các sàn liên kết mình

đang quản lý.

• Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo và hiểu rõ quy trình khi làm việc với các sàn liên kết.

• Triển khai các dự án mà công ty đang phân phối

• Tổ chức đào tạo và triển khai các dự án mà công ty đang phân phối xuống các sàn liên kết.

• Hỗ trợ và giám sát khả năng bán hàng của các sàn liên kết do mình quản lý.

• Đảm bảo hòan thành đủ chỉ tiêu doanh số được giao.

• Nhiệm vụ khác

• Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

• Tuân thủ các quy định của công ty.