Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Cengroup làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại Cengroup
- Hà Nội: Tòa 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Phát triển mạng lưới sàn liên kết bán giỏ hàng của Cen
• Tìm kiếm và phát triển mạng lưới sàn liên kết.
• Tìm hiểu kĩ các dự án công ty đang triển khai và phổ biến đến tòan bộ các sàn liên kết mình
đang quản lý.
• Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo và hiểu rõ quy trình khi làm việc với các sàn liên kết.
• Triển khai các dự án mà công ty đang phân phối
• Tổ chức đào tạo và triển khai các dự án mà công ty đang phân phối xuống các sàn liên kết.
• Hỗ trợ và giám sát khả năng bán hàng của các sàn liên kết do mình quản lý.
• Đảm bảo hòan thành đủ chỉ tiêu doanh số được giao.
• Nhiệm vụ khác
• Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
• Tuân thủ các quy định của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
các sản phẩm của Vinhomes, Sun.
Tại Cengroup Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cengroup
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
