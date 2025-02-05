Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Hỗ trợ Lãnh đạo trong việc soát xét, thẩm định các vấn đề liên quan tới Marketing Bất động sản (chủ đầu tư) bao gồm các chiến lược, kế hoạch, ngân sách, giải pháp và tổ chức thực hiện các hoạt động marketing cho các sản phẩm, dự án và thương hiệu;

- Giám sát, phân tích, đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing đã và đang triển khai nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả công việc đồng thời định hướng các hoạt động mới cho các dự án;

- Tham gia và hỗ trợ thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích cách thức triển khai các hoạt động marketing trên thị trường: sản phẩm, dự án, hành vi của khách hàng, thông tin đối thủ cạnh tranh...để cập nhật xu hướng, triển khai các ý tưởng phù hợp với sản phẩm, định hướng của tập đoàn để thúc đẩy kinh doanh;

- Đề xuất ý tưởng, giải pháp và triển khai các hoạt động Marketing;

- Dự báo các rủi ro trong quá trình thực hiện công việc;

- Điều phối, giám sát, kiểm soát các nhiệm vụ, công việc giao cho các phòng ban, đơn vị theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn;

- Chuẩn bị các báo cáo hàng tuần, hàng tháng, đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh;

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn.

- Báo cáo kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin liên quan đến công việc cho Ban lãnh đạo Tập đoàn theo định kỳ hoặc đột xuất.