Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Ngày đăng tuyển: 30/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Mức lương
Từ 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhận tiền ngay khi giao dịch thành công với thu nhập đột phá thấp nhất 36,5 triệu/1 vụ ( có thể tăng theo cấp số nhân theo hiệu quả làm việc) Chủ động thời gian, địa điểm làm việc, không điểm danh giờ đến, giờ về, không áp lực doanh số, hoàn toàn tự do phát triển không giới hạn, thu nhập tăng tỷ lệ thuận với năng lực và thời gian làm việc. Được làm việc trực tiếp và sự hướng dẫn, cầm tay chỉ việc trực tiếp của đội ngũ giảng viên đào tào xuất sắc nhất Công ty. Bạn không phải đóng bất kỳ khoản tiề, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương Từ 50 Triệu

Nghe điện thoại khách gọi đến nhờ tư vấn, tìm kiếm mua nhà để ở hoặc đầu tư tại các quận trung tâm Hà Nội, Hồ Chí Minh
Tìm thông tin nhà có sẵn trên App của Công ty để ra căn nhà phù hợp nhất với nhu cầu của khách, giới thiệu, dẫn khách xem trực tiếp, tư vấn, hỗ trợ khách kết nối gặp chủ nhà, giúp khách mua và chủ nhà đàm phán thống nhất các điều khoản mua bán
Phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành giao dịch
Chi tiết công việc được đào tạo, hướng dẫn kỹ càng, có người thạo việc hướng dẫn cho đến khi tự độc lập làm thành thạo

Với Mức Lương Từ 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale, BĐS...
Nhiệt huyết, năng động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 50 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 52 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

