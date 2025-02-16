Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên kinh doanh bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đào tạo Hội nhập Cen Group Thị trường BĐS Tài chính trong BĐS Phong thủy – Kiến thức xây dựng – Thiết Kế Pháp luật BĐS Tư duy thành công Tác phong chuyên nghiệp chuẩn Cen Group Quy trình bán BĐS, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản nghỉ dưỡng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao
Tư vấn giải pháp tài chính về bất động sản nghỉ dưỡng hoặc bất động sản cao cấp
Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng
Cập nhật kiến thức về sản phẩm để trau dồi kỹ năng bán hàng, quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp
Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá trình chăm sóc khách hàng; chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của Công ty
Phát triển mối quan hệ khách hàng và luôn tìm kiếm những kênh khách hàng mới
Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng/ Giám đốc Kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22 -45 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ du lịch, khách sạn... Hoặc sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, bất động sản các trường: KTQD, thương mai, ngoại thương, ngân hàng, tài chính...
Đam mê kinh doanh bất động sản, mong muốn phát triển bản thân và đem đến mức thu nhập đột biến.
Mong muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo về kĩ năng tư vấn tài chính, bất động sản ...Có hoài bão, đam mê, muốn thử thách mình với công việc áp lực cao
Năng động, có hoài bão, dám thử thách khả năng phát triển của bản thân
Thân thiện, hòa đồng, có khả năng làm việc nhóm

Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, Tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

