Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Nhân viên kinh doanh bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI

Mức lương
6 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

Khảo sát thị trường, khu vực của Bất động sản. Từ đó, đưa ra những đánh giá tổng quan về sản phẩm.
Lên chiến dịch tìm kiếm khách hàng, tiếp cận khách hàng mục tiêu.
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, lựa chọn nguồn hàng khớp với nhu cầu, tài chính của khách.
Chốt giao dịch, thu hoa hồng.

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản Thổ cư, chưa có kinh nghiệm được đào tạo.
- Có khả năng giao tiếp, sử dụng máy tính cơ bản.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Có phương tiện di chuyển, laptop.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương cứng lên tới 6-30 triệu/tháng.
Thu nhập đột phá, hoa hồng tối thiểu 40tr/vụ, hoa hồng thu ngay khi khách hàng đặt cọc.
Khoá đào tạo hoàn toàn MIỄN PHÍ bởi Học viện Bất động sản Hoàng Gia do những nhà Đào tạo gia có kinh nghiệm; các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành ký hợp tác với Học viện.
Công ty hỗ trợ chi phí ban đầu, chi phí đăng tin lên đến 70%.
Quỹ hàng độc quyền lên tới 20.000 căn.
Cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 133 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

