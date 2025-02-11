Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Nghiên cứu, phân tích các sản phẩm trên thị trường bất động sản và hoạt động của các dự án cạnh tranh/các chủ đầu tư đối thủ.
2. Lên kế hoạch tổ chức công việc và thực hiện khảo sát thị hiếu của thị trường, các nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu.
3. Tổng hợp, phân tích số liệu, đề xuất ý tưởng phát triển sản phẩm phù hợp chiến lược phát triển của Công ty.
4. Nghiên cứu các xu hướng sản phẩm, chiến lược đầu tư, kinh doanh của nước ngoài để đề xuất áp dụng vào sản phẩm của Công ty.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp có thẩm quyền.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Kiến trúc, Xây dựng
• Ngoại ngữ: Cấp độ 2: TOEFL 46-78 | IELTS 4.5-6.0 | TOEIC 605-780 hoặc tương đương
• Tin học: Thành thạo tin học văn phòng
2. Kinh nghiệm:
Tại Tập đoàn ROX (ROX Group) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
